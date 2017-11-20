Управа Гагаринского района вместо демонтажа опасно торчащей трубы превратила ее в ловушку для пешеходов

8 ноября 2017 г. Коммунальщики соорудили для скандального фонтана в Печатниках собственный "мавзолей"

В конце октября "сухой фонтан" законсервировали на зиму, использовав старые двери. После жалоб на внешний вид образовавшейся конструкции "Жилищник" исправил недочеты. Теперь на месте фонтана находится нелепый "мавзолей".