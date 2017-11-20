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Управа Гагаринского района вместо демонтажа опасно торчащей трубы превратила ее в ловушку для пешеходов
22 ноября 2017 г. | Время публикации 15:17 | Последние изменения 15:39
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Александр Мокшанов‎ / Facebook
Один из жителей Гагаринского района Москвы в минувшем месяце получил жуткую травму, наступив в наспех обрезанную коммунальщиками трубу на парковке возле станции метро "Ленинский проспект". В связи с этим инцидентом москвич написал в управу, объяснив, что торчащая из земли ржавая труба опасна для горожан. Чиновники, впрочем, умудрились лишь усугубить ситуацию.

"На парковке нет освещения. Я в эту трубу наступил, порезал ногу, повредил сухожилие, месяц не мог ходить и прочий ужас. Вчера, спустя три недели, ответ от управы: трубу демонтировали", - пишет на своей странице в Facebook Александр Мокшанов. Автор публикации решил проверить результаты работы коммунальщиков, однако обнаружил, что труба не только на месте, но еще и спрятана под тонким слоем земли, что делает ее еще опаснее.

"Ну бог с вами, врете, что демонтировали. Черт с вами, заняты, наверное, более важными делами - не можете вытащить ее из земли. Но вы б, идиоты, хотя бы внутрь трубы землю-то покидали! Вы ж, присыпав сверху, еще хуже сделали!" - возмутился москвич.

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