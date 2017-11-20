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"Жилищник" втихую заселил своих рабочих в аварийный дом в Красносельском районе
22 ноября 2017 г. | Время публикации 18:14 | Последние изменения 18:15
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
 
youtube.com/ Муниципальные хроники
Муниципальные депутаты Красносельского района Москвы нагрянули с проверкой в местный "дом-призрак", который был признан аварийным и расселен еще в 2005 году, и обнаружили, что в нем по сей день кипит жизнь. Как пишет на своей странице в Facebook мундеп Илья Яшин, квартиры в этом доме заняты сотрудниками ГБУ "Жилищник", причем заняты совершенно нелегально.

По словам Яшина, убедившись, что аварийный дом до сих пор заселен, муниципальные депутаты вызвали полицию и вместе с прибывшими правоохранителями отправились по квартирам. Как оказалось, живут в этом доме приехавшие из регионов россияне, а также граждане Киргизии. "У всех трудовые договоры с "Жилищником". Указана зарплата: 20-22 тысячи рублей в месяц", - уточнил Яшин.

Мундеп также подчеркнул, что факт проживания сотрудников "Жилищника" в официально расселенном доме без каких-либо законных оснований зафиксирован полицией и прессой. "Сразу скажу. У меня нет особых претензий к обитателям этого дома. Обычные работяги, которые трудятся за копейки. А вот к руководству "Жилищника" и тем, кто это покрывает, претензий хватает. Мало того, что мы имеем дело с наглым самоуправством. Они ведь еще и своих работников подвергают опасности: людей поселили в доме, где по стенам идут трещины и с потолка отваливаются куски", - заявил он.

Ситуация вокруг этого дома будет обсуждаться на внеочередном заседании совета депутатов в следующий вторник, на который вызван директор "Жилищника", глава управы и начальник полиции общественной безопасности вместе с участковым. Кроме того, мундепы Красносельского района готовят комплект депутатских запросов, в том числе - с требованием о возбуждении уголовных дел по факту нелегального заселения дома и противозаконного пользования услугами ЖКХ.
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