На автотрассе под Домодедово перевернулся грузовик с арбузами

Утром в воскресенье, 22 октября, на трассе М4 в Московской области перевернулась фура, загруженная арбузами. Как сообщает агентство "Москва"
, инцидент произошел приблизительно в 15 километрах от МКАД неподалеку от города Домодедово.
На фотографиях, которые публикует агентство, видно, что в результате аварии две полосы магистрали оказались полностью перекрыты. В результате ДТП возле места происшествия образовалась крупная пробка.
Подробности инцидента в настоящий момент выясняются. На место аварии выехали экстренные службы и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.