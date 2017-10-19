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На автотрассе под Домодедово перевернулся грузовик с арбузами
22 октября 2017 г. | Время публикации 11:47 | Последние изменения 13:54
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
Утром в воскресенье, 22 октября, на трассе М4 в Московской области перевернулась фура, загруженная арбузами. Как сообщает агентство "Москва", инцидент произошел приблизительно в 15 километрах от МКАД неподалеку от города Домодедово.

На фотографиях, которые публикует агентство, видно, что в результате аварии две полосы магистрали оказались полностью перекрыты. В результате ДТП возле места происшествия образовалась крупная пробка.

Подробности инцидента в настоящий момент выясняются. На место аварии выехали экстренные службы и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.
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