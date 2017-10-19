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Первый полноценный снегопад в Москве должен пройти в середине следующей недели
22 октября 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Первый крупный снегопад в нынешнем сезоне пройдет в столичном регионе в середине следующей недели - 27 или 28 октября. Об этом РИАМО рассказал сотрудник Московского метеобюро. Таким образом, снежный покров появится на улицах города в те же самые дни, как и в прошлом году.

В ближайшие несколько дней существенных осадков не ожидается - снег будет выпадать незначительными зарядами в виде мелких фракций, уточнил специалист. Первые снежинки жители столицы уже могли наблюдать на этих выходных.

Отметим, что, по прогнозам Гидрометцентра России, во вторник в столицу придут настоящие морозы. Ночью температура будет колебаться от минус 6 до плюс 1 градуса, а днем - от минус 2 до плюс 3. Такая же погода сохранится в среду.
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