Москвичи рассмотрели на "управском" граффити формулу метамфетамина (ФОТО) Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Проходила сегодня по Академическому парку. Картинки на стене какой-то будки очень все научные. И картинка молекулы на стене - это молекула метамфетамина. Предложение - нарисуйте на белом кружочке, который между коричневым и зеленым, еще один водород. И будет вполне безобидное вещество", - отметила Крылова.



В беседе с радиостанцией



В сообществе жителей Академического района Москвы в Facebook накануне развернулось бурное обсуждение граффити, появившегося на одном из строений по улице Ферсмана. По словам местной жительницы Ирины Крыловой, химика по образованию, на рисунке изображена молекула наркотического вещества-психостимулятора - метамфетамина."Проходила сегодня по Академическому парку. Картинки на стене какой-то будки очень все научные. И картинка молекулы на стене - это молекула метамфетамина. Предложение - нарисуйте на белом кружочке, который между коричневым и зеленым, еще один водород. И будет вполне безобидное вещество", - отметила Крылова.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" жительница Академического района объяснила, почему сделала такой вывод. "Кружочек - это ароматическое кольцо, в профессиональной среде обозначаемое Ph. О том, что оно ароматическое, говорит его плоское расположение. Два водорода на нём не нарисованы, но это неважно. Вот боковая цепь или, иными словами, заместитель у ароматического кольца так, как это нарисовано на стене - это боковая цепь метамфетамина. CH2CH(CH3)NCH3", - рассказала Крылова.



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