В коллекторе на территории МГИМО сгорели двое бездомных Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам Ивановой, на место происшествия незамедлительно выехали следователи, которые после ликвидации очага возгорания осмотрели место происшествия. В настоящий момент представители СК проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и личностей пострадавших.



"В рамках проверки будут назначены и проведены экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова. ТАСС со ссылкой на собственный источник уточняет, что погибшими были двое бездомных. Вечером 21 октября в коллекторе, расположенном на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО), произошел пожар, в результате которого погибли два человека - мужчина и женщина, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления СК РФ Юлию Иванову.По словам Ивановой, на место происшествия незамедлительно выехали следователи, которые после ликвидации очага возгорания осмотрели место происшествия. В настоящий момент представители СК проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и личностей пострадавших."В рамках проверки будут назначены и проведены экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова. ТАСС со ссылкой на собственный источник уточняет, что погибшими были двое бездомных.



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