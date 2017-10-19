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Избивший врача житель Подмосковья отделался двумя годами ограничения свободы и штрафом
22 октября 2017 г. | Время публикации 18:32 | Последние изменения 18:35
Рубрики: Криминал  
 
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30-летний житель подмосковного города Орехово-Зуево, который в августе прошлого года избил врача в местной больнице, признан виновным и приговорен к двум годам ограничения свободы, а также штрафу в размере 90 тысяч рублей, объявило региональное управление Следственного комитета России.

Отметим, что инцидент тогда получил широкий резонанс. Как сообщалось, злоумышленник 30 августа около 23:30 привез свою сестру на ретгенологическое обследование, но ожидание в очереди показалось ему слишком долгим.

Он накинулся на молодого врача в кабинете, повалил его на пол и несколько раз сильно ударил кулаком в лицо, после чего покинул учреждение.

Спустя несколько часов его задержали и доставили в полицию. СМИ тогда отмечали, что потерпевшим от действий нетерпеливого мужчины оказался лаборант, проработавший в больнице Орехово-Зуево четыре года и не разу за это время не получивший служебных выговоров или взысканий.

Следователи, в связи с наблюдавшейся тогда волной нападений на медицинских работников, настоял на том, чтобы все материалы по делу были переданы именно в Следственный комитет РФ.

Незадолго до этого инцидента в той же Центральной городской больнице N1 трое врачей были избиты в рентген-кабинете родственником VIP-пациента, недовольным тем, что медики не могли обслужить того, поскольку были заняты другим больным.
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Понедельник, 23 октября 2017 г. // Последняя новость 22 октября 2017 г. 18:41
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