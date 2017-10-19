Избивший врача житель Подмосковья отделался двумя годами ограничения свободы и штрафом

30-летний житель подмосковного города Орехово-Зуево, который в августе прошлого года избил
врача в местной больнице, признан виновным и приговорен к двум годам ограничения свободы, а также штрафу в размере 90 тысяч рублей, объявило
региональное управление Следственного комитета России.
Отметим, что инцидент тогда получил широкий резонанс. Как сообщалось, злоумышленник 30 августа около 23:30 привез свою сестру на ретгенологическое обследование, но ожидание в очереди показалось ему слишком долгим.
Он накинулся на молодого врача в кабинете, повалил его на пол и несколько раз сильно ударил кулаком в лицо, после чего покинул учреждение.
Спустя несколько часов его задержали и доставили в полицию. СМИ тогда отмечали, что потерпевшим от действий нетерпеливого мужчины оказался лаборант, проработавший в больнице Орехово-Зуево четыре года и не разу за это время не получивший служебных выговоров или взысканий.
Следователи, в связи с наблюдавшейся тогда волной нападений на медицинских работников, настоял на том, чтобы все материалы по делу были переданы именно в Следственный комитет РФ.
Незадолго до этого инцидента в той же Центральной городской больнице N1 трое врачей были избиты
в рентген-кабинете родственником VIP-пациента, недовольным тем, что медики не могли обслужить того, поскольку были заняты другим больным.