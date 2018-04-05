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Мэрия Москвы закупила "сама у себя" элитную мебель на 2,3 миллиона рублей
23 апреля 2018 г. | Время публикации 19:46 | Последние изменения 20:05
Рубрики: Экономика  
 
Moscow-Live.ru
Финансово-хозяйственное управление (ФХУ) мэрии Москвы закупило элитную мебель почти на 2,3 миллиона рублей для ведомственного дома отдыха "Молоденово" в Одинцовском районе Подмосковья. Несмотря на название, путевка туда гарантирована только одному человеку - мэру, причем упоминание "Молоденово" в СМИ связано в первую очередь с бывшим столичным градоначальником Юрием Лужковым.

Единственным поставщиком предметов интерьера стало АО "Усадьба-центр", основной вид деятельности которого - строительство и сдача в аренду офисных помещений, пишет Daily Storm. При этом учредителем компании является само ФХУ мэрии. Таким образом, Москва покупает мебель сама у себя, отмечает издание.

"Усадьба-центр" должна поставить в "Молоденово" девять предметов интерьера: банкетку, два кресла и два пуфика, зеркало, журнальный столик, столик к дивану, столик чайный. Вишневая банкетка обойдется бюджету в 288 тысяч рублей, одно кресло - в 201,7 тысячи, пуф - в 67 тысяч рублей. Столики из дубового и орехового шпона стоят от 279 до 286 тысяч рублей, зеркало - почти 300 тысяч рублей.

Кроме того, ФХУ закупило почти за 300 тысяч рублей матрас американского бренда, который, согласно рекламным проспектам, предпочитают голливудские звезды и миллионеры по всему миру.

В "Молоденово" отдыхал с семьей бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В его времена на территории площадью 50 гектаров, окруженной заповедными лесами, располагался главный жилой дом в 700 квадратных метров, два гостевых дома по 220 "квадратов", теннисные корты, оздоровительный комплекс, конюшня, подсобное хозяйство, пасека и даже исследовательская лаборатория.

После отставки Лужкову полагалась государственная дача, но, как писали СМИ, в "Молоденово" ему выделили только только один гостевой коттедж и пасеку, поэтому экс-мэр отказался там оставаться. Пресса также писала, что после ухода Лужкова в Молоденово строили новую резиденцию для Сергея Собянина, но тогдашний первый заммэра Владимир Ресин опроверг эту информацию.
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