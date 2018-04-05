Мэрия Москвы закупила "сама у себя" элитную мебель на 2,3 миллиона рублей

5 апреля 2018 г. Московская мэрия потратит 28 миллионов на выездные фуршеты - больше, чем управделами президента

За год аппетиты мэрии подорожали вдвое. В документации не указано, сколько мероприятий проведет правительство Москвы, но их должны посетить около 2 тысяч человек. На одного гостя будет потрачено около 14 тысяч рублей.