В больницах Москвы и Подмосковья остаются 17 пострадавших от ураганного ветра

23 апреля 2018 г. В РАН назвали типичным субботний ураган в Москве и не исключили летних "торнадо"

По данным Института географии РАН, ураганы, подобные тому, что прошел 21 апреля, могут быть связаны с потеплением. Между тем в Гидрометцентре утверждают, что ураган был предсказан, а существенных катаклизмов удалось избежать.