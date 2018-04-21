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В больницах Москвы и Подмосковья остаются 17 пострадавших от ураганного ветра
23 апреля 2018 г. | Время публикации 17:14 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В московских больницах остаются 14 пострадавших при урагане 21 апреля, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Еще два человека были выписаны домой под амбулаторное наблюдение. По словам Хрипуна, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. Регулярно проводятся консилиумы с участием главных внештатных специалистов департамента.

В Подмосковье в больницах остаются трое пострадавших во время урагана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения региона. Двое из них, мужчина и женщина, находятся в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина - в больнице города Дмитров. Все пациенты в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате ураганного ветра поступили в больницы Подмосковья с ушибами и ссадинами и находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Жертвами стихии стали два человека: в Москве погибла девочка, на нее опрокинулся мусорный контейнер, в Подмосковье мужчину придавило строительной бытовкой.
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