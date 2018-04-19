Движение транспорта в центре Москвы перекроют вечером из-за репетиции парада Победы

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы будет перекрыто в понедельник вечером из-за подготовки к параду Победы на Красной площади, сообщает Центр организации дорожного движения.
С 21:30 нельзя будет проехать по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой, Моховой улице от Большой Никитской до Тверской и улице Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки, передает "Интерфакс"
. Все ограничения будут сняты к утреннему часу пик 24 апреля.
Водителей просят отказаться от поездок в центр города на личных автомобилях и планировать свои маршруты с учетом ограничений. ЦОДД рекомендует добираться до перекрытых улиц на метро. Станции "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Охотный ряд" и "Театральная" закрывать не будут.Аналогичные перекрытия
будут вводить 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 7:00 и 9 мая с 6:00. Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты планируется закрывать для автомобилистов 26 апреля и 3 мая с 22:40, а 6 мая с 10:40.
На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и Тверской улице перекрытия будут действовать 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 6:00 и 9 мая с 5:00 до окончания движения колонны.
27 апреля и 4 мая с часу ночи ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.