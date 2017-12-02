Станцию "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии откроют в июле

Станцию "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии планируют открыть в июле. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, станция готова на 60-70%, и авторский надзор "позволил сохранить первоначальную идею с русским узорчатым орнаментом, перенесенным в современные материалы".
В ходе работ проект станции "Новопеределкино" был доработан в соответствии с техническими требованиями метрополитена: так, был изменен облик входных павильонов, которые сделали более типовыми. Главным украшением станции станут ажурные плафоны, напоминающие о древнерусских сводах. Изначально на станции также планировалось сделать декоративную цветную подсветку, однако специалисты посчитали, что она будет мешать машинистам электропоездов. Пол будет вымощен мелкозернистым белым гранитом из Мансуровского месторождения. Станция с двумя подземными вестибюлями откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова.
Ранее сообщалось, что пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевский линии от станции "Раменки" до "Рассказовки" будет запущено в марте 2018 года
, однако впоследствии его перенесли на лето
. "Я думаю, что мы в начале лета полноценно поедем с пассажирами. Уже целиком запустим участок", - заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Что касается соединения западного участка линии с действующим восточным, то вопрос о необходимости его строительства власти Москвы отложили на более дальний период и вернутся к нему после 2020 года
.