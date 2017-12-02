Станцию "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии откроют в июле

3 февраля 2018 г. Открытие движения между "Раменками" и "Рассказовкой" перенесли с весны на лето

Пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" будет запущено летом 2018 года, сообщил Марат Хуснуллин.