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Станцию "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии откроют в июле
23 апреля 2018 г. | Время публикации 10:32
Рубрики: Метрополитен  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станцию "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии планируют открыть в июле. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, станция готова на 60-70%, и авторский надзор "позволил сохранить первоначальную идею с русским узорчатым орнаментом, перенесенным в современные материалы".

В ходе работ проект станции "Новопеределкино" был доработан в соответствии с техническими требованиями метрополитена: так, был изменен облик входных павильонов, которые сделали более типовыми. Главным украшением станции станут ажурные плафоны, напоминающие о древнерусских сводах. Изначально на станции также планировалось сделать декоративную цветную подсветку, однако специалисты посчитали, что она будет мешать машинистам электропоездов. Пол будет вымощен мелкозернистым белым гранитом из Мансуровского месторождения. Станция с двумя подземными вестибюлями откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова.

Ранее сообщалось, что пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевский линии от станции "Раменки" до "Рассказовки" будет запущено в марте 2018 года, однако впоследствии его перенесли на лето. "Я думаю, что мы в начале лета полноценно поедем с пассажирами. Уже целиком запустим участок", - заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Что касается соединения западного участка линии с действующим восточным, то вопрос о необходимости его строительства власти Москвы отложили на более дальний период и вернутся к нему после 2020 года.

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Понедельник, 23 апреля 2018 г. // Последняя новость 10:32
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