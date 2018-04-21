К выходным ветер утихнет, в Москве потеплеет до 18 градусов

В Москве стихает ветер после разгула стихии в выходные, к праздничным выходным потеплеет до 18 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу"
глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Уже сегодня мы не прогнозируем ветра в порывах более 10-12 метров в секунду, а в последующие дни будет не более 10 метров в секунду. Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды", - сказал специалист.
По его словам, в ближайшую ночь в Московском регионе, кроме центра Москвы, температура опустится ниже нулевой отметки, "но для апреля это все-таки не заморозки". Днем во вторник, 24 апреля, прогнозируется до 12 градусов в Москве и 14 в Подмосковье, ночью около нуля. В среду и четверг температура будет повышаться на один градус, а в пятницу и субботу ожидается от 13 до 18 градусов.
Заметные осадки возможны в четверг, в остальные дни дожди не исключаются, однако, по прогнозу, сильными они не будут. По словам Вильфанда, пока московские метеорологи "не видят заметного понижения температуры" на 29-30 апреля, а о прогнозе на 1 мая "пока говорить преждевременно".
В минувшую субботу через столичный регион прошел мощный циклон. Ураганный ветер в порывах до 24 метров в секунду валил деревья. В результате разгула стихии погиб ребенок
, более 20 человек пострадали. В воскресенье в столице местами выпал снег
.