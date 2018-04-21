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К выходным ветер утихнет, в Москве потеплеет до 18 градусов
23 апреля 2018 г. | Время публикации 12:54 | Последние изменения 13:05
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В Москве стихает ветер после разгула стихии в выходные, к праздничным выходным потеплеет до 18 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже сегодня мы не прогнозируем ветра в порывах более 10-12 метров в секунду, а в последующие дни будет не более 10 метров в секунду. Кроме того, во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды", - сказал специалист.

По его словам, в ближайшую ночь в Московском регионе, кроме центра Москвы, температура опустится ниже нулевой отметки, "но для апреля это все-таки не заморозки". Днем во вторник, 24 апреля, прогнозируется до 12 градусов в Москве и 14 в Подмосковье, ночью около нуля. В среду и четверг температура будет повышаться на один градус, а в пятницу и субботу ожидается от 13 до 18 градусов.

Заметные осадки возможны в четверг, в остальные дни дожди не исключаются, однако, по прогнозу, сильными они не будут. По словам Вильфанда, пока московские метеорологи "не видят заметного понижения температуры" на 29-30 апреля, а о прогнозе на 1 мая "пока говорить преждевременно".

В минувшую субботу через столичный регион прошел мощный циклон. Ураганный ветер в порывах до 24 метров в секунду валил деревья. В результате разгула стихии погиб ребенок, более 20 человек пострадали. В воскресенье в столице местами выпал снег.
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