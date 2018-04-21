К выходным ветер утихнет, в Москве потеплеет до 18 градусов

23 апреля 2018 г. Москвичи поделились фотографиями "весеннего снегопада" в соцсетях

Жители ряда районов столицы могли наблюдать небольшой снег вечером 22 апреля. Осадки прошли в центре, на севере и юге Москвы. Фото "весеннего снега" выложили в соцсетях.