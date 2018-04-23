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Часть подвесного потолка обрушилась на детей в школе на юге Москвы
23 апреля 2018 г. | Время публикации 18:17 | Последние изменения 18:44
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Подвесной потолок упал на учеников пятого класса в школе на юге столицы, передает радиостанция "Говорит Москва". По словам родителей одного из школьников, это произошло в гимназии 1526 на Дорожной улице во время перемены. Дети не получили серьезных травм, у них "ссадины, царапины, порезы", рассказали собеседники радиостанции.

Они отметили, что при обрушении включилась сигнализация и "дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили". "Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались", - сообщили родители.

В школе подтвердили факт обрушения потолка. Директор гимназии Карине Бадалян уточнила, что с потолка упало восемь плиток. По ее словам, образовательный процесс не был нарушен. "Школа функционирует. Госпитализированных детей нет", - сказала Бадалян РИА "Новости". В школу прибыла полиция, выясняются обстоятельства инцидента.
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