Часть подвесного потолка обрушилась на детей в школе на юге Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Они отметили, что при обрушении включилась сигнализация и "дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили". "Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались", - сообщили родители.



В школе подтвердили факт обрушения потолка. Директор гимназии Карине Бадалян уточнила, что с потолка упало восемь плиток. По ее словам, образовательный процесс не был нарушен. "Школа функционирует. Госпитализированных детей нет", - сказала Бадалян Подвесной потолок упал на учеников пятого класса в школе на юге столицы, передает радиостанция "Говорит Москва" . По словам родителей одного из школьников, это произошло в гимназии 1526 на Дорожной улице во время перемены. Дети не получили серьезных травм, у них "ссадины, царапины, порезы", рассказали собеседники радиостанции.Они отметили, что при обрушении включилась сигнализация и "дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили". "Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались", - сообщили родители.В школе подтвердили факт обрушения потолка. Директор гимназии Карине Бадалян уточнила, что с потолка упало восемь плиток. По ее словам, образовательный процесс не был нарушен. "Школа функционирует. Госпитализированных детей нет", - сказала Бадалян РИА "Новости" . В школу прибыла полиция, выясняются обстоятельства инцидента.



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