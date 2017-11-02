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Акция против мусоросжигательных заводов и за отставку губернатора Воробьева прошла в Солнечногорске
23 апреля 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:11
Рубрики: Экология  
 
Экооборона / YouTube
22 апреля у памятника Ленину в Солнечногорске собрались около 300 участников митинга протеста против мусоросжигательного завода, который планируется построить в 6 километрах от города. Как сообщает Activatica.Org, участники заявили, что губернатор Андрей Воробьев превратил Подмосковье в самый протестный регион России и одну большую свалку, а теперь хочет "добить экологию" строительством мусоросжигательных заводов по самым отсталым технологиям.

По словам противников строительства, под завод в Солнечногорском районе отдан участок лесного фонда, а для раздельного сбора мусора власти Москвы и Подмосковья почему-то не делают ровным счетом ничего, хотя мусороперерабатывающие предприятия, которых в регионе сотни, простаивают из-за нехватки сырья. В то же время одна из выступавших сообщила, что вопрос строительства МСЗ еще не решен и, возможно, строительство в Солнечногорском районе отменят, в том числе из-за невозможности строительства на выбранном участке

По данным портала "Экооборона Московской области, протестующие потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить проект строительства мусоросжигательных заводов в деревне Хметьево и в других районах Подмосковья, остановить размещение новых мусорных полигонов в Подмосковье, а также отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева и не допустить его переизбрания на новый срок. Также предлагается отправить в отставку нынешнего главу Солнечногорского района Андрея Чуракова, которого считают ставленником Воробьева. "В сентябре у нас выборы депутатов - мы должны объединиться и не пропустить в совет ни одной единороссовской морды!" - заявил один из выступавших в конце митинга.

Напомним, единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье стали ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2", подчиненные компании "РТ-Инвест" и зарегистрированные в июне 2016 года. Противники строительства отмечают, что у этих компаний отсутствует опыт обращения с отходами, а также опыт в энергетике, строительстве и экологии, однако вышестоящих чиновников это не смущает. А накануне акции протеста против мусоросжигательных заводов и свалок, задумывавшейся как общеподмосковная, в соцсетях появились посты, авторы которых обвиняют "Гринпис" в подготовке "цветной революции" и заявляют об экологичности сжигания мусора.
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