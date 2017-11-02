Акция против мусоросжигательных заводов и за отставку губернатора Воробьева прошла в Солнечногорске

16 апреля 2018 г. Акцию против свалок не удалось превратить в общеподмосковную

Эко-акции прошли в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Клину, Лобне, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре, но оказались не слишком масштабны. Эксперты полагают, что уровень напряженности в регионе неодинаков.