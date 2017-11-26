График работы МЦД синхронизируют с метрополитеном

График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с метрополитеном. Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00, аналогично режиму столичной подземки. Об этом сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
Как рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, чтобы движение поездов по МЦД не прекращалось в течение дня, дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночные часы. Сейчас движение электричек на Московской железной дороге прекращается днем, и на некоторых направлениях перерыв длится более двух часов. Уже существующая железнодорожная инфраструктура станет основой для нового пассажирского сервиса — перед запуском первых поездов МЦД пути модернизируют.
Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Движение по Московским центральным диаметрам на первом этапе будет организовано по смешанному типу - для перевозок, кроме поездов "Иволга", выделят электрички
, которые курсируют на разных направлениях Московской железной дороги.
Напомним, строительство Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД завершится во второй половине 2019 года
. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно. Первыми двумя направлениями
МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки.