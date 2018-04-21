NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
апреля
pda
Поиск
Архив

В РАН назвали типичным субботний ураган в Москве и не исключили летних "торнадо"
23 апреля 2018 г. | Время публикации 16:09 | Последние изменения 18:20
Рубрики: Погода  
 
Москва, 21 апреля 2018 года | АГН "Москва"
Прошедший 21 апреля шторм - типичное явление в Москве для этого времени года, летом жителям столицы можно ожидать "торнадо". Об этом агентству "Москва" сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Конец апреля, май, начало июня - это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс. Летом - в июле, августе - нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием", - рассказал эксперт. По его словам, существует гипотеза, что подобные явления связаны с потеплением климата.

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с РБК не исключил возможности возникновения торнадо в Подмосковье. По его словам, такие явления происходят в области "каждый год, и в этом году летом его можно ожидать в нежилых зонах, где-нибудь в лесах". По Москве дать такой прогноз сейчас "физически невозможно" сказал Чернокульский, добавив, что смерч в столице маловероятен.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сильный ветер, обрушившийся на столицу 21 апреля, был спрогнозирован создающейся вокруг Москвы системой мониторинга и прогноза природных явлений. Об этом мэр заявил в интервью "Российской газете".

По его словам, благодаря обновленным регламентам оповещения и требований к работе организаций в экстремальных погодных условиях в прошедшие выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и другие пространства, что предотвратило еще более тяжкие последствия.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что метеорологи более чем за сутки четко предсказали ураганный ветер, осадки и похолодание в регионе. "Все произошло в точном соответствии с расчетами Росгидромета", - заявил эксперт "Интерфаксу", напомнив, что первое предупреждение о проходе циклона было выпущено еще в четверг, 19 апреля. Затем в пятницу, 20 апреля, штормовое предупреждение было выпущено с уточнением скорости ветра до 25 метров в секунду для московского региона.

Вильфанд уточнил, что единственным исключением из общего прогноза стал аэропорт Внуково, где скорость ветра в порывах достигала в субботу 29 метров в секунду. Тем не менее, глава Гидрометцентра пояснил, что условия аэропорта не соответствуют природным - там нет деревьев, высоких строений и холмов, что обусловливает другой ветровой режим и отдельный прогноз.

"Предупредить - не значит предотвратить, конструкции с большой парусностью перемещаются в пространстве, деревья падают. Но я думаю, что заранее выпущенное предупреждение позволило существенно минимизировать риски", - заключил собеседник агентства.

В прошедшую субботу, 21 апреля, на Москву обрушились ураган и грозы. Службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1200 поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены. В ходе катаклизма пострадали 17 человек, один ребенок погиб.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок
21 апреля 2018 г.
В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок
Стихия повалила деревья и рекламные щиты, перевернула парусник в Строгинской пойме, сорвала крыши с нескольких домов. В аэропортах начались задержки и отмены рейсов. Пострадали более десяти человек.
21 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.04.2018   20:28
3
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 23 апреля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>