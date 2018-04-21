В РАН назвали типичным субботний ураган в Москве и не исключили летних "торнадо" Рубрики: Погода

Москва, 21 апреля 2018 года | Москва, 21 апреля 2018 года | АГН "Москва"



"Конец апреля, май, начало июня - это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс. Летом - в июле, августе - нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием", - рассказал эксперт. По его словам, существует гипотеза, что подобные явления связаны с потеплением климата.



Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с



Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сильный ветер, обрушившийся на столицу 21 апреля, был спрогнозирован создающейся вокруг Москвы системой мониторинга и прогноза природных явлений. Об этом мэр заявил в интервью



По его словам, благодаря обновленным регламентам оповещения и требований к работе организаций в экстремальных погодных условиях в прошедшие выходные были оперативно закрыты



Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что метеорологи более чем за сутки четко предсказали ураганный ветер, осадки и похолодание в регионе. "Все произошло в точном соответствии с расчетами Росгидромета", - заявил эксперт



Вильфанд уточнил, что единственным исключением из общего прогноза стал аэропорт Внуково, где скорость ветра в порывах достигала в субботу 29 метров в секунду. Тем не менее, глава Гидрометцентра пояснил, что условия аэропорта не соответствуют природным - там нет деревьев, высоких строений и холмов, что обусловливает другой ветровой режим и отдельный прогноз.



"Предупредить - не значит предотвратить, конструкции с большой парусностью перемещаются в пространстве, деревья падают. Но я думаю, что заранее выпущенное предупреждение позволило существенно минимизировать риски", - заключил собеседник агентства.



В прошедшую субботу, 21 апреля, на Москву обрушились Прошедший 21 апреля шторм - типичное явление в Москве для этого времени года, летом жителям столицы можно ожидать "торнадо". Об этом агентству "Москва" сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов."Конец апреля, май, начало июня - это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс. Летом - в июле, августе - нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием", - рассказал эксперт. По его словам, существует гипотеза, что подобные явления связаны с потеплением климата.Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с РБК не исключил возможности возникновения торнадо в Подмосковье. По его словам, такие явления происходят в области "каждый год, и в этом году летом его можно ожидать в нежилых зонах, где-нибудь в лесах". По Москве дать такой прогноз сейчас "физически невозможно" сказал Чернокульский, добавив, что смерч в столице маловероятен.Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сильный ветер, обрушившийся на столицу 21 апреля, был спрогнозирован создающейся вокруг Москвы системой мониторинга и прогноза природных явлений. Об этом мэр заявил в интервью "Российской газете" По его словам, благодаря обновленным регламентам оповещения и требований к работе организаций в экстремальных погодных условиях в прошедшие выходные были оперативно закрыты ВДНХ , Парк Горького и другие пространства, что предотвратило еще более тяжкие последствия.Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что метеорологи более чем за сутки четко предсказали ураганный ветер, осадки и похолодание в регионе. "Все произошло в точном соответствии с расчетами Росгидромета", - заявил эксперт "Интерфаксу" , напомнив, что первое предупреждение о проходе циклона было выпущено еще в четверг, 19 апреля. Затем в пятницу, 20 апреля, штормовое предупреждение было выпущено с уточнением скорости ветра до 25 метров в секунду для московского региона.Вильфанд уточнил, что единственным исключением из общего прогноза стал аэропорт Внуково, где скорость ветра в порывах достигала в субботу 29 метров в секунду. Тем не менее, глава Гидрометцентра пояснил, что условия аэропорта не соответствуют природным - там нет деревьев, высоких строений и холмов, что обусловливает другой ветровой режим и отдельный прогноз."Предупредить - не значит предотвратить, конструкции с большой парусностью перемещаются в пространстве, деревья падают. Но я думаю, что заранее выпущенное предупреждение позволило существенно минимизировать риски", - заключил собеседник агентства.В прошедшую субботу, 21 апреля, на Москву обрушились ураган и грозы . Службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1200 поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены. В ходе катаклизма пострадали 17 человек, один ребенок погиб.



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