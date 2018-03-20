"Левый фронт" подал заявку на проведение митинга накануне инаугурации президента

Представители "Левого фронта" подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга "Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина" на площади Революции 6 мая. Об этом в своем Twitter
сообщил лидер движения Сергей Удальцов.
"На митинге будут дана оценка грядущей инаугурации Путина, а также озвучены требования, связанные с реформированием российского избирательного законодательства и с процессом формирования нового состава правительства", — рассказал Удальцов телеканалу "Дождь"
, назвав лозунги акции: "Нам нужны честные выборы! Нам нужна законная власть!", "Даешь правительство народного доверия!", "Грудинина — в премьер-министры!".
Акцию планируется провести в 14:00 на площади Революции, заявленная численность - до двух тысяч человек. Альтернативными местами проведения акции значатся Тверской бульвар (возле памятника Тимирязеву), а также Новопушкинский сквер и Суворовская площадь.
По словам Удальцова, проведение такой акции "целесообразно именно 6 мая — накануне инаугурации, в символический для российской оппозиции день". "Мы готовы к переговорам с теми, кто предлагает провести акцию в другой день, однако пока не получили от них никакой реакции", - добавил он.
Еще одно шествие и митинг, приуроченные к инаугурации президента РФ Владимира Путина, могут состояться 5 мая
: соответствующую заявку подал московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Шествие планируется провести от площади Тверская Застава до Охотного Ряда, дом 2 с 14:00 до 18:00, митинг планируется провести на Манежной площади. Заявленное число участников - 15 тысяч человек.
Оппозиционер призывает миллионы россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны".