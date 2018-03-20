"Левый фронт" подал заявку на проведение митинга накануне инаугурации президента

20 апреля 2018 г. Сторонники Навального уведомили мэрию Москвы о шествии и митинге 5 мая

Шествие планируется провести с 14:00 от площади Тверская Застава до Охотного Ряда, а митинг - на Манежной площади. Акция под лозунгом "Путин нам не царь" приурочена к инаугурации президента РФ 7 мая.