Москвичи поделились фотографиями "весеннего снегопада" в соцсетях

19 апреля 2018 г. Синоптики не исключили возвращения сугробов в Подмосковье в выходные

Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение о сильном ветре, дожде и снеге в ЦФО 21-23 апреля. В Московской области ожидается снег, местами может образоваться временный снежный покров толщиной в 5-15 сантиметров.