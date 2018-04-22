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Москвичи поделились фотографиями "весеннего снегопада" в соцсетях
23 апреля 2018 г. | Время публикации 08:40
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Жители ряда районов столицы могли наблюдать небольшой снег вечером 22 апреля. Осадки прошли в центре, на севере и юге Москвы. Синоптики, на слова которых ссылается РИА "Новости", заявили, что осадки будут кратковременными и локальными.

Между тем жители и гости столицы поделились в соцсетях снимками весеннего снега.

Тем временем на Риге снежок.🌨

Публикация от 𝓚𝓻𝓸𝓼𝓱𝓴𝓪 𝓓𝓲 (@dikkkis)









Ранее сообщалось, что в начале новой недели погода постепенно начнет улучшаться: на фоне роста атмосферного давления ветер ослабеет, пройдут небольшие кратковременные осадки, днем понемногу станет теплее. Однако ночью ожидаются заморозки: в ночь на понедельник температура упадет до минус 4 - плюс 1, а во вторник ночью будет минус 2 - плюс 3 градуса.

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