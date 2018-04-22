Москвичи поделились фотографиями "весеннего снегопада" в соцсетях

Жители ряда районов столицы могли наблюдать небольшой снег вечером 22 апреля.
Осадки прошли в центре, на севере и юге Москвы. Синоптики, на слова которых ссылается РИА "Новости"
, заявили, что осадки будут кратковременными и локальными.
Между тем жители и гости столицы поделились в соцсетях снимками весеннего снега.
Ранее сообщалось, что в начале новой недели погода постепенно начнет улучшаться
: на фоне роста атмосферного давления ветер ослабеет, пройдут небольшие кратковременные осадки, днем понемногу станет теплее. Однако ночью ожидаются заморозки: в ночь на понедельник температура упадет до минус 4 - плюс 1, а во вторник ночью будет минус 2 - плюс 3 градуса.