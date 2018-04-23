В Москве резко выросло число жалоб на домашнее насилие после декриминализации побоев

После принятия закона о декриминализации побоев в Москве резко увеличилось число обращений по проблемам семейного насилия. Борьба с бытовым насилием будет приоритетной в работе аппарата уполномоченного в 2018 году. Об этом сообщила в Мосгордуме уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
Она отметила, что помимо жалоб на бытовое насилие в отношении женщин и детей все чаще поступают обращения о насилии против старшего поколения, "глубоко пожилых людей", передает РИА "Новости"
. Потяева заявила, что эта тема "требует серьезной проработки" с участием депутатов Мосгордумы, "поскольку необходимо определенное законодательство".
В пресс-службе уполномоченного ТАСС уточнили, что "в 2017 году количество обращений о физическом насилии и эксплуатации возросло на 27% и составило 71 обращение - 56% от общего числа жалоб о жестоком обращении и эксплуатации". Потяева также уточнила, что всего за минувший год поступило 4650 обращений о нарушениях прав и свобод, что на 11,8% больше, чем в 2016 году, передает ИА Regnum
.
Напомним, в феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
, который переводит побои в отношении близких родственников из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, когда такой проступок был совершен впервые.
Тема вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что депутаты руководствовались заботой о создании и сохранении крепких семей
и соцопросами, согласно которым большинство россиян поддерживают мягкое отношение к подобным конфликтам. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя спорный закон, заявила, что семья достаточно защищена
существующими нормами закона.