Двух активистов задержали у коломенской свалки "Воловичи", куда стали ездить иногородние фуры

В Коломне полицейские задержали двух участников протестов против ввоза мусора на местный полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нет свалке в Коломне".
По сообщениям самих активистов, 23 апреля ситуация в Коломне резко обострилась: на полигон в Воловичах пошли иногородние фуры. "Люди не уходят с перехода, но полиция оттесняет и пропускает мусор", — рассказали активисты. В ходе конфликта с полицией задержаны два человека, на которых планируется составить административные протоколы по статье о нарушении правил дорожного движения.
По словам активистов, с конца прошлой недели глава Коломенского округа Лебедев начал активно убеждать людей принимать отходы в меньшем объеме, заявляя, что это абсолютно безопасно. Тем не менее даже уменьшенная норма превышает возможности полигона. "Лебедев говорит, что к нам пойдет 25 чужих фур в день, то есть более тысячи квадратных метров в сутки. Это 365 тысяч квадратных метров в год. И теперь прибавим местный мусор, который идет в данный момент — не менее двух тысяч метров в сутки. Это 730 тысяч квадратных метров в год. Итого: около 1 млн 100 тысяч квадратных метров в год", - пояснили они, уточнив, что сейчас полигон рассчитан на 125 тысяч квадратных метров мусора в год.
Акции против ввоза "чужого" мусора на полигоне "Воловичи" проходят с конца 2017 года. После закрытия "Кучино" и других подмосковных свалок нагрузка на него сильно возросла. По итогам прошлого года там было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности. Жители соседних с полигоном поселков жалуются на вонь и опасаются, что летом ситуация ухудшится. Активисты также выступают против расширения свалки.
Протесты непосредственно около полигона жители проводят с конца марта, там неоднократно проходили задержания. 27 марта с активистами встретился глава округа Денис Лебедев и пообещал решить проблему. Однако 28 марта приехал ОМОН и начал задерживать людей. Лебедев пояснил, что протесты переросли в "посиделки".
При этом он пообещал, что расширения полигона не будет: место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском округе, "где полигон не будет беспокоить жителей", а ввоз мусора из Москвы ограничат. Однако акции протеста возле полигона продолжились: в четверг, 19 апреля, на пешеходном переходе у "Воловичей" были задержаны 8 человек.
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