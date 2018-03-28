Двух активистов задержали у коломенской свалки "Воловичи", куда стали ездить иногородние фуры

19 апреля 2018 г. Возле свалки "Воловичи" снова задержали активистов, не пускающих машины с "чужим" мусором

Местные жители больше трех недель дежурят около полигона и не пускают туда мусоровозы с отходами из Москвы и других городов. В четверг протестующие ходили по пешеходным переходам, мешая фурам. По разным данным, задержаны до 8 человек.