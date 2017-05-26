Бюст Бориса Ельцина открыли на "Аллее правителей" в центре столицы

25 сентября 2017 г. Министр культуры назвал установку бюста Сталина в Москве "способом избежать ошибок"

Министр культуры подчеркнул, что установка бюста Сталина не является провокацией, а из истории страны "нельзя вычеркивать" никого из правителей России. По его словам, таким образом можно избежать многих ошибок.