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Бюст Бориса Ельцина открыли на "Аллее правителей" в центре столицы
23 апреля 2018 г. | Время публикации 14:40 | Последние изменения 16:12
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва / Авилов Александр
В Москве на "Аллее правителей" открыли бюст первого президента России Бориса Ельцина работы Зураба Церетели. Как сообщает корреспондент агентства "Москва", на церемонии открытия бюста присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский и вдова первого президента России Наина Ельцина.

"Мы открывали эту аллею в три этапа - это правители дореволюционной России, Советского Союза и сегодня открывается третий этап - современная Россия, который начинается с Бориса Николаевича. При Борисе Николаевиче были созданы основы современной политической системы, была принята конституция, были заложены принципы формирования современного государства, но, самое главное, о чем нельзя не сказать, и что не может отрицать никто в мире, то что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу", - сказал Мединский.

В свою очередь, Наина Ельцина поблагодарила автора скульптуры Зураба Церетели за учтенные им пожелания. "И хочется сказать спасибо Российскому военно-историческому обществу, которое провело огромную работу. Я узнала, что сюда, на "Аллею правителей", почти каждый день приходят школьники, это здорово", - сказала Ельцина.

Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года в Петроверигском переулке возле Музея военной формы одежды. Там представлено более 40 бюстов. Поначалу ряд правителей кончался главой Временного правительства Александром Керенским. В сентябре 2017 года на аллее установили бюсты советских лидеров - Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и остальных, до Михаила Горбачева. В РВИО это неоднозначное решение объяснили тем, что не стремятся никому угодить и работают "ради сохранения истории". Министр культуры Владимир Мединский заявил, что "никого из правителей России нельзя вычеркивать из истории страны".

При этом ряд российских монарших особ на аллее почему-то не представлен: это киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Екатерина I. Кроме того, многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и дублируют друг друга.
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