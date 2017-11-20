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Из-за двух ДТП автобусов пострадали 12 человек, семеро детей, ехавших на елку, госпитализированы
23 декабря 2017 г. | Время публикации 12:26 | Последние изменения 12:55
Рубрики: Происшествия, Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на улице Нижние Мневники в Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. "В районе дома номер 20 по улице Нижние Мневники водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. По предварительным данным, пострадали восемь человек", – сообщили в пресс-службе.

Позже стало известно, что после ДТП на северо-западе Москвы были госпитализированы семеро детей и один взрослых. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, у пострадавших – различные ушибы. Он уточнил, что автобус перевозил 16 детей и шесть сопровождающих из Южного Бутово в торговый центр "Авиапарк" на новогоднее мероприятие", – добавил собеседник агентства.

В Госавтоинспекции также сообщили, что аналогичная авария с участием рейсового автобуса произошла на пересечении улиц 2-я Владимирская и шоссе Энтузиастов. В результате происшествия пострадали четыре человека.
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Суббота, 23 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:50
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