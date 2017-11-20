Москвичей научат правильно обращаться с экзотическими домашними животными

Академия Московского зоопарка откроет образовательные курсы для владельцев диких и экзотических животных в апреле следующего года. Соответствующее сообщение опубликовано на портале
мэра и правительства столицы.
"Каждый день посетители зоосада задают нашим сотрудникам огромное количество вопросов о том, как правильно ухаживать за экзотическими домашними питомцами. Кроме того, нас часто просят забрать диких животных, которых завели дома. Причем многие обращаются, когда питомец уже серьезно заболел. Люди забывают, что для здоровой и полноценной жизни животным нужно не только питание, но и условия содержания, максимально приближенные к естественным. С помощью обучающих занятий мы хотим повысить грамотность и ответственность хозяев диких и экзотических животных, а тем, кто только собирается ими стать, — рассказать обо всех трудностях, с которыми им придется столкнуться", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
На курсах можно будет узнать, как наладить контакт с животным, обустроить ему вольер и подобрать правильный рацион питания. Во время практических занятий учеников познакомят с обитателями Московского зоопарка и условиями их содержания. Шесть курсов из четырех занятий по два часа посвятят отдельным группам животных: млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, беспозвоночным и амфибиям. Проходить они будут по вечерам в будни, а также в выходные на платной основе. Группы сформируют из 15-17 человек, заявки на прохождение курсов начнут принимать с 1 марта от всех желающих старше 14 лет по электронной почте
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