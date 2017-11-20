Москвичей научат правильно обращаться с экзотическими домашними животными

6 июля 2017 г. Комиссии смогут проверять квартиры москвичей-владельцев экзотических животных

После принятия федерального и московского законов об охране животных сотрудники департамента природопользования будут выборочно приходить в квартиры, в том числе по жалобам соседей. Некоторых животных могут начать чипировать.