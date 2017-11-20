МЧС и синоптики предупредили о порывистом ветре и снегопаде в Москве 24 декабря Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В чрезвычайном ведомстве рекомендуют автомобилистам при ухудшении погоды избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", – добавили в МЧС.



О том, что жителям Москвы стоит приготовиться к суровому снегопаду, который накроет город 24 декабря, сообщили и синоптики. В центре погоды "Фобос" сообщили, что днем в субботу погода существенно не изменится. За день выпадет не более 5-6 сантиметров снега, тем временем, атмосферное давление начнет постепенно падать и составит к концу дня 738 миллиметров ртутного столба.



Тем не менее, дежурный синоптик центра Евгений Тишковец призвал жителей и гостей столицы "готовиться к завтрашнему снегопаду, который удивит нас всех настоящим и суровым зимним характером". Ранее на сайте "Метеовести", напоминает агентство



Между тем в мэрии поспешили заявить, что к непогоде все спецслужбы города готовы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков агентству "Интерфакс", из-за сильного снегопада, который ожидается в столичном регионе в ночь на воскресенье, в повышенную готовность приведены более 9 тыс. единиц специализированной техники и бригады дворников.



"В случае усиления снегопада количество специализированной техники может быть увеличено", – заявил глава комплекса городского хозяйства. Заммэра уточнил, что в готовность также приведены бригады рабочих ручной уборки для очистки от снега и наледи пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, ТПУ и других территорий. Метель, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 24 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 м/с, днем 11-16 м/с, гололедица", – говорится в сообщении. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Московском регионе на 24 декабря объявлен "желтый" уровень опасности.В чрезвычайном ведомстве рекомендуют автомобилистам при ухудшении погоды избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", – добавили в МЧС.О том, что жителям Москвы стоит приготовиться к суровому снегопаду, который накроет город 24 декабря, сообщили и синоптики. В центре погоды "Фобос" сообщили, что днем в субботу погода существенно не изменится. За день выпадет не более 5-6 сантиметров снега, тем временем, атмосферное давление начнет постепенно падать и составит к концу дня 738 миллиметров ртутного столба.Тем не менее, дежурный синоптик центра Евгений Тишковец призвал жителей и гостей столицы "готовиться к завтрашнему снегопаду, который удивит нас всех настоящим и суровым зимним характером". Ранее на сайте "Метеовести", напоминает агентство РИАМО , сообщалось, что 24 декабря Москву может засыпать 10-сантиметровым слоем снега из-за сильного снегопада.Между тем в мэрии поспешили заявить, что к непогоде все спецслужбы города готовы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков агентству "Интерфакс", из-за сильного снегопада, который ожидается в столичном регионе в ночь на воскресенье, в повышенную готовность приведены более 9 тыс. единиц специализированной техники и бригады дворников."В случае усиления снегопада количество специализированной техники может быть увеличено", – заявил глава комплекса городского хозяйства. Заммэра уточнил, что в готовность также приведены бригады рабочих ручной уборки для очистки от снега и наледи пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, ТПУ и других территорий.



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