В мэрии не согласны с версией МВД о причинах ДТП с автобусом, перевозившим детей на елку Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва"



"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство врезалось в столб. Пострадавшим гражданам, находившимся в салоне, оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. В МВД отметили, что по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.



Между тем в мэрии заявили, что противогололедная обработка улицы Нижние Мневники была проведена своевременно, а причина ДТП – нарушение скоростного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. "Причиной происшествия, предварительно, называется превышение скоростного режима", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что автобус, попавший в ДТП, был нанят частным образом родителями для перевозки детей. Водитель попавшего в ДТП автобуса на северо-западе Москвы не справился с управлением на скользкой дороге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве. Напомним, около 11:00 в субботу, 23 декабря, у дома 20 по улице Нижние Мневники автобус перевозивший 16 детей и шесть сопровождающих из Южного Бутово в торговый центр "Авиапарк" на новогоднее мероприятие, попал в ДТП . По предварительной информации, восемь человек были госпитализированы."По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство врезалось в столб. Пострадавшим гражданам, находившимся в салоне, оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. В МВД отметили, что по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.Между тем в мэрии заявили, что противогололедная обработка улицы Нижние Мневники была проведена своевременно, а причина ДТП – нарушение скоростного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. "Причиной происшествия, предварительно, называется превышение скоростного режима", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что автобус, попавший в ДТП, был нанят частным образом родителями для перевозки детей.



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