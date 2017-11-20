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В мэрии не согласны с версией МВД о причинах ДТП с автобусом, перевозившим детей на елку
23 декабря 2017 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 16:35
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
Водитель попавшего в ДТП автобуса на северо-западе Москвы не справился с управлением на скользкой дороге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве. Напомним, около 11:00 в субботу, 23 декабря, у дома 20 по улице Нижние Мневники автобус перевозивший 16 детей и шесть сопровождающих из Южного Бутово в торговый центр "Авиапарк" на новогоднее мероприятие, попал в ДТП. По предварительной информации, восемь человек были госпитализированы.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство врезалось в столб. Пострадавшим гражданам, находившимся в салоне, оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. В МВД отметили, что по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Между тем в мэрии заявили, что противогололедная обработка улицы Нижние Мневники была проведена своевременно, а причина ДТП – нарушение скоростного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. "Причиной происшествия, предварительно, называется превышение скоростного режима", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что автобус, попавший в ДТП, был нанят частным образом родителями для перевозки детей.
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Суббота, 23 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:50
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