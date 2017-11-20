Новогоднее обращение Путина достанет граждан, находящихся в Москве, даже под землей Рубрики: Общество

АГН Москва/Киселев Сергей



"В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. 31 декабря ровно в 23:50 Владимир Путин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в онлайн-режиме", – говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году онлайн-трансляция также велась в метро в новогоднюю ночь. Прямая аудиотрансляция поздравления президента РФ Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы."В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. 31 декабря ровно в 23:50 Владимир Путин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в онлайн-режиме", – говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году онлайн-трансляция также велась в метро в новогоднюю ночь.



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