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Новогоднее обращение Путина достанет граждан, находящихся в Москве, даже под землей
23 декабря 2017 г. | Время публикации 13:45 | Последние изменения 13:59
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва/Киселев Сергей
Прямая аудиотрансляция поздравления президента РФ Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. 31 декабря ровно в 23:50 Владимир Путин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в онлайн-режиме", – говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году онлайн-трансляция также велась в метро в новогоднюю ночь.
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Суббота, 23 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:50
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