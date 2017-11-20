"Ароматизацию" полигона "Кучино" проводят постоянно, а не только перед приездом Путина, заявили власти Рубрики: Экология

© РИА Новости / Михаил Воскресенский



"Это регулярная работа в рамках предрекультивации полигона. Аэрозольные установки – это стандартная схема, она действительно работает, наверное, в какой-то части помогает. Конечно, сложно такой огромный полигон укротить с помощью этих трех установок, но мы делаем все, чтобы не было запаха", – сказал Воробьев.



Ранее в социальных сетях и СМИ, напоминает



Напомним, что восток Подмосковья и Москву 8 и 14 декабря накрывал зловонный запах. В рамках исследования этих случаев МЧС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций сероводорода на "Кучино", в результате чего полигон, где проводятся работы по дегазации, стал наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в московской агломерации. Между тем и в субботу, 23 декабря, концентрация сероводорода вблизи полигона Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг сообщения СМИ о том, что накануне на мусорном полигоне в Кучино "расплескивались духи" в связи с предполагаемой поездкой президента РФ Владимира Путина в Балашиху, отметив, что аэрозольные установки работают на полигоне постоянно, сообщает "Интерфакс" ."Конечно, нет. Вы сейчас можете поехать посмотреть. Они работают", – сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение."Это регулярная работа в рамках предрекультивации полигона. Аэрозольные установки – это стандартная схема, она действительно работает, наверное, в какой-то части помогает. Конечно, сложно такой огромный полигон укротить с помощью этих трех установок, но мы делаем все, чтобы не было запаха", – сказал Воробьев.Ранее в социальных сетях и СМИ, напоминает ТАСС , появилась информация о том, что вблизи полигона "Кучино" установили ароматизирующие аэрозоли. Пользователи сети высказали предположение, что система установлена специально к приезду президента РФ Владимира Путина, который накануне принимал участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которая располагается на территории городского округа Балашиха.Напомним, что восток Подмосковья и Москву 8 и 14 декабря накрывал зловонный запах. В рамках исследования этих случаев МЧС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций сероводорода на "Кучино", в результате чего полигон, где проводятся работы по дегазации, стал наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в московской агломерации. Между тем и в субботу, 23 декабря, концентрация сероводорода вблизи полигона была превышена , сообщали в МЧС.



Предыдущая статья | Следующая статья

