Выходные в парках: квартирник в Измайловском парке, зимний квест в Перовском парке и "Путешествие в Рождество" Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru 23 и 24 декабря в парке "Бабушкинский" состоится мастер-класс по робототехнике, в парке "Фили" - самоварный мастер-класс, а в Измайловском парке пройдут соревнования по айсштоку и концерт студии поэтического рока "Сотворчество". Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию Msk.NEWSru.com.



23 декабря в парке "Зарядье" пройдут мастер-классы "3D открытка", симфоническая сказка с песочной анимацией "Щелкунчик", создание мини-скульптур "Ёлка", мастер-класс "Новогодние маски" и "Акварель из шерсти". Начало в 11-00. А 24 декабря в Заповедном посольстве "Зарядья" состоится открытая лекция Русского географического общества "Дирижабль "СССР-86". Начало: 15-00.



В парке "Перовский" 23 декабря пройдет кулинарный мастер-класс по украшению пряничных поделок и приготовлению горячих напитков. Начало в 11-00. А 24 декабря можно будет принять участие в игре-квесте #похэштегамзимы. Участники получат карту парка с изображением мест, которые следует посетить, в каждой точке будет необходимо выполнить необычные задания, раскрывающие секреты зимы. В конце квеста пройдет розыгрыш призов для всех участников. Начало: 12-00.



23 декабря в парке "Бабушкинский" пройдет рождественская ярмарка "Путешествие в рождество". Посетителей ждут кукольный театр, творческие мастер-классы, квесты, командные игры, мастер-классы по танцам на льду и росписи по льду, дискотека, а также выступления мимов и спортивные мастер-классы. Начало: 12-00.



24 декабря посетителей парка ждут катание на коньках и мастер-классы по танцам на льду, выступления фольклорных ансамблей, спектакль белого театра "Сосферас", конкурс "Самые талантливые", а также квесты, интерактивные программы и кукольный театр. Начало: 12-00. Детей ждут на мастер-классе по робототехнике, который познакомит их с моделированием роботов, научит их конструировать, а также работать с компьютерной программой, которая приводит в движение робота.



23 декабря в парке "Фили" на ярмарке "Путешествие в Рождество" посетителей ждут танцевальный марафон, мастер-класс по приготовлению чаю в самоваре и чаепитие с баранками, мастер-класс по созданию новогодних украшений, карнавальных масок, катание на санях, запряженных лошадью, караоке "Новогодние песни", а также презентации Дедов Морозов со всего мира. Начало: 12-00.



24 декабря пройдет рождественский квест, мастер-классы по росписи пряников и деревянных фигурок и катание на санях, выступление фокусников, рождественские игры, чаепитие и мастер-класс по приготовлению чая в самоваре, а также выступит фольклорный ансамбль. Начало: 12-00. Кроме того, в 10:00 пройдет праздничное мероприятие по скандинавской ходьбе "Новогодний Маскарад". После дистанции в 5 километров участников ждут в павильоне арт-студии, где состоится чаепитие, познавательные тематические викторины, конкурсы, а также призы и поздравления.



23 декабря посетители парка "Северное Тушино" смогут поучаствовать мастер-классе по художественной лепке и танцам, а также в анимационно-игровой программе "Путешествие в Лапландию". Начало: 13-00. 24 декабря пройдет творческий мастер-класс "Снеговик-затейник", танцевальный мастер-класс, анимационно-игровая программа "Путешествие по странам мира", а также интерактивный мастер-класс по рисованию пальчиковыми красками. Начало: 13-00.



23 и 24 декабря в парке "Сокольники" будут проводится творческие мастер-классы, организованы творческие мастерские "Пара валенок", "Музыка в мюзикле", "Улетные ёлки", конкурсы и эстафеты такие как "битва крепостей" и др. Начало: 13-00.



23 декабря в парке 850-летия Москвы детей ждут на развлекательную программу на катке "Узоры на льду". Начало: 12-00. Вход платный. А 24 декабря в Современном музее каллиграфии пройдет интенсив по одному из красивейших видов декоративного письма — русской вязи. Начало: 12-00.



23 и 24 декабря в парке "Измайловский" пройдут сказочные театрализованные представления, рождественские мастер-классы, музыкальные выступления и мастер-классы – от создания пряничных домиков до изготовления рождественских венков и винтажных украшений. Также в парке будет работать почта Деда Мороза, так что каждый сможет написать ему письмо. Праздничную атмосферу будут дополнять ярмарочные зазывалы, скоморохи, ряженые и шарманщики. Начало: 12-00.



23 декабря в парке "Измайловский" также пройдет городской зимний спортивный праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В программе праздника веселые старты, соревнования по айсштоку, скандинавской ходьбе, конькобежному спорту, шаффлборду и стрельбе в электронном тире. Всех участников ждут призы и спортивные сувениры, а также обед в полевой кухне. Начало: 11-00. Вход по регистрации.



23 декабря в выставочном павильоне парка также открывается выставка живописи Романа Усачева "7/8". В основе творчества художника тема семейного счастья, портреты близких людей, современников. Работы Усачева есть в частных коллекциях и музеях в России, Великобритании, Германии и Франции. Начало: 17-00



24 декабря в Измайловском парке откроется студия поэтического рока "Сотворчество"— творческая лаборатория cодружества авторов и слушателей поэтического рока "Даждь". По форме открытая студия — это акустический концерт, более похожий на большой квартирник, где все участники играют в два круга, по две песни в каждом. Начало: 16-30.



23 декабря в Саду имени Баумана состоится детский вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой, где детей ждут игры и конкурсы. Начало: 14-00. Вход по предварительной записи.



23 и 24 декабря в парке "Кузьминки" в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" гостей ждут "зимний" фитнес, мастер-класс по сценическим движениям и актерскому мастерству, по театральной бутафории, музыкальный спектакль и анимационная программа. Начало: 12-00.



23 и 24 декабря в парке "Лианозовский" пройдет исторический квест по парку, подвижные игры, выступление детского танцевального коллектива, уличный театр, мастер-класс по танцам, дискотека, выступление хореографического коллектива, театр ростовых кукол, дискотека и конкурс "Самый талантливый", а также новогодние спектакли. Начало: 13-00.







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