В районе свалки "Кучино" в Балашихе в воздухе снова превышена концентрация сероводорода

В МЧС РФ зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе. "В течение суток на двух постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы шесть разовых превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду", – говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте
ведомства.
В МЧС отметили, что по прогнозу Росгидромета метеорологические условия в Москве и Подмосковье до 24 декабря существенно не повлияют на рассеивание вредных примесей в воздухе.
Стоит напомнить, что жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать
начиная с 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".
Между тем, по мнению лидера столичного отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина, информация о вине подмосковного полигона "Кучино" в загрязнении воздуха "очень похожа на вранье"
. Он предполагает, что зловоние, на которое в последние дни массово жаловались горожане, могло идти с других полигонов, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе.
В то же время накануне визита президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН и дивизию Росгвардии запах от полигона "Кучино" попытались скрыть "духами"
. Местные жители, помимо свалочного газа, теперь вынуждены терпеть запах распыляемого аэрозоля, похожий на приторные духи. При этом область распространения нового запаха небольшая, поэтому зловоние со свалки заглушить им было практически невозможно.