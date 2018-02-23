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Ночь на 23 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы
23 февраля 2018 г. | Время публикации 14:34
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Ночь на 23 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы: столбик термометра опустился до отметки минус 18,4 градуса. Ранее сообщалось об усилении морозов в Центральном федеральном округе России, в том числе и московском регионе. Но столичные парки не собираются отменять праздничные мероприятия, запланированные на длинные выходные.

В Подмосковье этой ночью холоднее всего было на востоке, в поселке Черусти Шатурского района, где ночью температура воздуха составила минус 30,5 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого самой холодной ночью текущей зимы была ночь на 8 февраля. Тогда морозы достигали 16,8 градуса, напоминает ТАСС.

Несмотря на холода, столичные парки не откажутся от запланированных на выходные праздничных мероприятий, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгорпарка". "Мы не планируем отменять праздничные мероприятия в парках, потому что у нас еще не такие сильные морозы. Все будет проходить в штатном режиме", - сказали агентству в пресс-службе.

Ранее в Гидрометцентре России предупреждали, что в ночь на пятницу, 23 февраля, в столичном регионе будет до 29 градусов мороза.

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