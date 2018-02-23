Собянин пообещал, что для Москвы разработают новый противогололедный реагент - более щадящий

Столичные власти обратились к специалистам с просьбой разработать новую формулу противогололедного реагента, которым посыпают улицы. При этом будет учитываться не только состав вещества, но и его количество, требуемое для эффективного действия.
"Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов [для борьбы с наледью на дорогах] институт специальный, который создаст максимально, насколько это возможно, щадящий состав для обуви", - цитирует агентство Москва
мэра столицы Сергея Собянина, 22 февраля выступившего с лекцией перед студентами Российского университета транспорта (МИИТ).
Градоначальник отметил, что необходимо не только разработать новый состав, но и следить за тем, в каком количестве используются противогололедные материалы на дорогах Москвы.
"Надо сделать специальный состав. Потому, что помимо экологии нам надо, чтобы транспорт Москвы не останавливался, так как даже если мы опаздываем на один час работы с реагентами, МКАД останавливается. Так что это не блажь какая-то", - подчеркнул мэр.
На тему обработки улиц Собянин высказался после жалоб студентов на то, что реагент портит одежду и обувь, уточняет "Комсомольская правда"
. Мэр пояснил, что в европейских городах дороги, как правило, посыпаю поваренной солью, но в Москве используются специальные реагенты, состав которых на данный момент наиболее оптимален.