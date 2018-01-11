"Газель" с протестными лозунгами на улице Кравченко пытались эвакуировать вместе с водителем

19 января 2018 г. Противник стройки на улице Кравченко попал в больницу после задержания. Жители готовят новый сход

Активист намерен подать жалобу в Генпрокуратуру против действий полицейских. Мужчина, перенесший операцию на глазах, утверждает, что его ударили головой о поручень автозака, в результате чего у него расстроилось зрение. Скорую ему вызвали только в ОВД, когда он потерял сознание.