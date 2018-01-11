"Газель" с протестными лозунгами на улице Кравченко пытались эвакуировать вместе с водителем

В Ломоносовском районе служба паркинга пыталась эвакуировать "Газель" с надписью "Жителей до выборов не бить! - Путин" с человеком внутри. Активисты, которые борются против строительства жилого дома, остановили эвакуатор. Об этом ОВД-Инфо
рассказал журналист Андрей Орел.
"Сегодня приехал эвакуатор. Хотел эвакуировать "Газель". Мы объяснили, что она до знака стояла тут. Нас никто не послушал", — рассказывает Андрей Орел. По его словам, внутри машины находился один из участников протеста Константин Алтухов, известный как Паркмен, а сама "Газель" стояла на этом месте до того, как по адресу улица Кравченко, 16 установили дорожные знаки о запрете парковки
. Андрей Орел поехал за эвакуатором и заблокировал ему дорогу, после чего активисты вызвали полицию.
Как заявил сам Алтухов в эфире "Рупора Москвы", на который ссылается портал Activatica. Org
, он проснулся от автомобильной тряски и понял, что его автомобиль куда-то увозят. В момент погрузки и передвижения, когда эвакуатор находился на пересечении проспекта Вернадского с улицей Удальцова, Алтухов вылез через верхний люк автомобиля, успел пообщаться с представителями ОВД Ломоносовский и передать им заявление о похищении.
Позднее стало известно, что Алтухов требует от представителей ДПС вернуть его автомобиль на то место, с которого он был эвакуирован. Как отмечают противники стройки, 18 января в районе площадки якобы по просьбам жителей были установлены знаки "парковка запрещена", после чего представители застройщика стали вызывать эвакуаторы и сообщать о "незаконно стоящих автомобилях". При этом
эвакуировали только "Газель" Алтухова, другие автомобили, принадлежащие застройщику, остались стоять на своих местах. Многочисленные прохожие уже успели собрать группу поддержки Алтухова и неоднократно скандировали "Позор! Позор!" в адрес эвакуаторщиков. Алтухов продолжает сидеть в автомобиле и комментирует происходящее через люк в "Газели", отказываясь покинуть ее.
Напомним, 18 января вместо дорожных знаков "Жилая зона" на улице Кравченко были установлены четыре знака о запрете парковки. Теперь туда беспрепятственно сможет приезжать строительная техника, которой жители раньше блокировали доступ своими автомобилями. По словам местных жителей, за полчаса до установки знаков на место подъехал автозак и стянулись значительные силы полиции. Показать активистам разрешительные документы на новые знаки никто не смог. Установка также сопровождалась грубым нарушением техники безопасности. Жители улицы Кравченко пытались помешать установке запрещающих знаков, в результате пятеро активистов были задержаны. Один из них после задержания попал в больницу
.
Машина с лозунгом "До выборов не бить", принадлежащая Алтухову, также стала одной из "примет" горячей точки на улице Кравченко: в конце года по интернету широко разошлась аудиозапись телефонного разговора активиста с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который заявил, что протестующих запретили бить до выборов
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