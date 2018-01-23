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Новая пешеходная зона соединит парк Горького с Ленинским проспектом
23 января 2018 г. | Время публикации 10:07
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В этом году начнется благоустройство новой пешеходной зоны, которая соединит парк Горького и Ленинский проспект. Как сообщается на портале мэра Москвы, сквозной проход в парк со скамейками, перголами и парадной лестницей появится между зданиями университета МИСиС и городской клинической больницы имени Пирогова.

Новая зона будет представлять собой прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Там установят перголу волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую площадку с видом на Парк Горького и площадку для временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства "Гараж". Впервые идея создания такого прохода была предложена в 1928–1930 годах в проектах планировки Парка Горького, однако так и не была воплощена.

Сейчас между корпусами больницы и института — технический проезд, со стороны Ленинского проспекта входа в Парк Горького нет. Чтобы попасть в музей Гараж, людям приходится идти в обход до центрального входа. Новая благоустроенная территория привлечет больше посетителей в эту зону парка, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. Со стороны Ленинского проспекта обустроят арку с подсветкой, за которой начнется прогулочная зона, где будут расти деревья, кустарники, многолетние цветы и травы
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Вторник, 23 января 2018 г. // Последняя новость 10:07
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