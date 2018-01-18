Депутаты Академического района Москвы хотят провести в день выборов референдум об ограничении высотной застройки

22 января 2018 г. Собянин объяснил проведение школьных референдумов в день выборов тем, что в обычные дни на них никто не ходит

Мэр Москвы усомнился в том, что запланированные на 18 марта школьные референдумы проводятся ради повышения явки на президентских выборах. По его мнению, напротив, школьные активисты пользуются ожидаемой высокой явкой: для них это "единственный шанс хоть что-то решить".