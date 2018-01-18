Депутаты Академического района Москвы хотят провести в день выборов референдум об ограничении высотной застройки

Совет депутатов Академического муниципального округа Москвы, полностью состоящий из представителей оппозиции, намерен провести референдум об ограничении высотной застройки одновременно с президентскими выборами 18 марта. Об этом сообщается в группе района в Facebook
.
Вопрос, который предлагается вынести на референдум, формулируется так: "Согласны ли вы с тем, чтобы Совет депутатов МО Академический внес в правительство Москвы предложение о внесении изменений в Генеральный план города Москвы в части ограничения в Академическом районе предельной высотности будущего строительства тридцатью метрами?".
"30 метров - стандартная высота девятиэтажного дома, более безопасного с точки зрения норм пожарной безопасности и комфортного для проживания", - поясняется в сообщении группы. Депутаты отметили, что Академический район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому "строительство высоток нарушает архитектурный ансамбль района, что негативно воспринимается многими жителями".
Сейчас в районе строятся две 34-этажные башни на улице Шверника, 19-этажные дома на Новочеремушкинской и жилой комплекс на улице Вавилова - последний, как сообщается, с "многочисленными нарушениями". Кроме того, жители выступают против увеличения плотности застройки и нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру.
Депутаты подчеркнули, что в Москве еще ни разу не проводились референдумы по вопросам местного значения, поэтому инициатива народных избранников Академического района в случае ее успеха будет "прорывом". Против проведения референдума выступил прокурор Гагаринской межрайонной прокуратуры, присутствовавший на заседании Совета депутатов.
Напомним, ранее сообщалось, что одновременно с выборами президента России в Москве могут провести школьные референдумы
для повышения явки. Формально идея принадлежит межрайонному совету директоров образовательных учреждений, однако РБК еще в начале января писал, что программу подобных мероприятий для регионов к выборам разрабатывала администрация президента
.
На голосование, результаты которого не будут иметь никакой юридической силы, предлагается вынести не более четырех актуальных вопросов, например о школьной форме, каникулах или расписании. В референдуме смогут принять участие родители учеников и сами школьники, достигшие 14-летнего возраста.
Власти отрицают, что проведение школьных референдумов 18 марта призвано повысить явку на президентские выборы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это, напротив, "вызовет шероховатости
при движении избирателей", не пояснив, что имеется в виду. Он также выразил мнение, что школьные активисты решили воспользоваться ожидаемой высокой явкой на выборы, так как для них это "единственный шанс хоть что-то решить в своей школе".
Провести референдум в день выборов планирует и Совет депутатов муниципального округа Марьино. На голосование предлагается вынести вопрос об объединении районов Марьино и Люблино
, которые географически разделяет только одна улица - Верхние Поля. Идея референдума принадлежит инициативной группе движения "За комфортную среду". Как выяснили журналисты, оно связано с казачьими обществами и организацией "Офицеры России", имеющей неоднозначную репутацию.
В Мосгоризбиркоме подтвердили
, что референдум по вопросу объединения Люблино и Марьино может состояться 18 марта, если организаторы успеют пройти все положенные по закону процедуры до конца марта. Однако из-за сложности и длительности этого процесса референдум могут перенести на сентябрь
, когда в Москве пройдут выборы мэра.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что местные референдумы планировалось провести 18 марта во многих регионах России, но впоследствии от них стали отказываться. Политтехнологи объясняли это тем, что власти не уверены в способности референдумов поднять явку на президентских выборах. К тому же это создаст прецедент - регионы захотят проводить опросы по острым проблемам, а власти такой способ решения вопросов не одобряют.