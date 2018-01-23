Полицейские в Королеве отпустили вооруженных грабителей за взятку в 55 тысяч рублей Рубрики: Происшествия

Global Look Press



По версии следствия, 9 ноября 2017 года два инспектора ППС остановили автомобиль "ВАЗ-2170", у которого не было номеров. При осмотре у его пассажиров полицейские нашли два пистолета, перчатки и маски с прорезями для глаз. Однако полицейские не задержали мужчин и не сообщили о них в дежурную часть, забрав их личные вещи и потребовав 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Получив 55 тысяч рублей, правоохранители вернули задержанным документы и ключи от машины и разрешили уехать. Доехав до Балашихи, злоумышленники ограбили местный продуктовый магазин.



По факту инцидента против полицейских возбуждено дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), они находятся под стражей. Полицейским грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Двое полицейских в подмосковном Королеве отпустили за взятку четверых вооруженных людей, которые впоследствии ограбили продуктовый магазин в Балашихе. Теперь правоохранителей обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.По версии следствия, 9 ноября 2017 года два инспектора ППС остановили автомобиль "ВАЗ-2170", у которого не было номеров. При осмотре у его пассажиров полицейские нашли два пистолета, перчатки и маски с прорезями для глаз. Однако полицейские не задержали мужчин и не сообщили о них в дежурную часть, забрав их личные вещи и потребовав 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Получив 55 тысяч рублей, правоохранители вернули задержанным документы и ключи от машины и разрешили уехать. Доехав до Балашихи, злоумышленники ограбили местный продуктовый магазин.По факту инцидента против полицейских возбуждено дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), они находятся под стражей. Полицейским грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



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