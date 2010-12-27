Градозащитники выступили против строительства 21-этажных башен на площади Курского вокзала

30 октября 2011 г. В "Шереметьево" продолжают кормить по астрономическим ценам

В международном аэропорту "Шереметьево" лёгкий обед или питьевая вода давно стали непозволительной роскошью, а качество услуг оставляет желать лучшего. Коммерсанты и "Аэрофлот" перекладывают вину друг на друга.