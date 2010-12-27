Градозащитники выступили против строительства 21-этажных башен на площади Курского вокзала

Защитники старой Москвы выступили против нового проекта застройки площади Курского вокзала. Как сообщается в Facebook-сообществе
движения "Архнадзор", в декабре Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство на площади Курского вокзала двух 21-этажных башен для размещения многофункционального комплекса с гостиницей.
Проект предусматривает фактически полную застройку оставшейся части площади Курского вокзала четырехэтажным торговым центром, над которым будут возвышаться две семнадцатиэтажные башни. Таким образом, общая высота комплекса будет составлять 21 этаж. Кроме того, строительство запланировано в непосредственной близости от городской усадьбы Боткиных и усадьбы Матюшкиных-Лукутиных, которые являются объектами культурного наследия федерального значения.
Как отмечают градозащитники, площадь Курского вокзала уже изрядно пострадала в 2002 году из-за строительства торгового центра "Атриум", который разрушил пространство всей привокзальной площади, лишил вокзал важнейшей функциональной зоны, транспортной навигации и затруднил его восприятие. Они опасаются, что утвержденный проект башен уничтожит исторически сложившуюся застройку квартала, испортив панорамы с Большого Каменного и Большого Устьинского мостов, Космодамианской и Золоторожской набережных.
Пользователи восприняли новость с негодованием, отметив, что проект был согласован еще в 2005 году и выкуплен нынешним застройщиком ООО "Эссет менеджмент" в прошлом году. "Садовое встанет наглухо", - пишет Михаил Молев. "Такими темпами скоро Кремль окажется маленькой достопримечательностью, застроенной со всех сторон небоскребами", - пишет Alexey Gurov. Другие пользователи предлагают перенести проект в район Метрогородка.
Это не первый скандал вокруг фирмы "Эссет менеджмент". в ходе авиаколлапса
2010 года стало известно о том, что во многих столичных аэропортах "зашкаливают" цены на еду
, множество жалоб также поступило на необоснованно высокие цены на автостоянках у воздушной гавани. По результатам проверки Федеральной антимонопольной службыбыло заведено два дела - против кафе "Шоколадница" и ЗАО "Домодедово Эссет Менеджмент", однако ценовая политика в аэропортах не изменилась
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