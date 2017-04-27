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Активист, выступающий против застройки природных парков, стал главой управы Филевского парка
23 января 2018 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 17:28
Рубрики: Общество  
 
www.krylatskoye.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил главой управы района Филевский парк муниципального депутата из Крылатского, председателя регионального общественного движения "Спасем Крылатские холмы" Романа Мирошниченко. Как сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, на которое ссылается РБК, с Мирошниченко заключен контракт сроком на год. Мирошниченко подтвердил, что распоряжение о его назначении подписано, но в должность он пока не вступил.

По словам муниципального депутата, переговоры о назначении начались в конце декабря: в совет депутатов района Филевский парк прошли шесть независимых кандидатов, что повлияло на взаимодействие районной власти с депутатами. "Насколько мне известно, на очень высоком уровне было принято решение применить инновационный подход к управлению районом - назначить главу управы из активного сообщества жителей", - заявил Мирошниченко. Прежний глава управы Руслан Осипенко был уволен 20 декабря вместе с руководителями управ Ховрино и Некрасовка "за невнимательное отношение к вопросам жителей".

В конце сентября Мирошниченко сообщил, что его избили неизвестные, и связал нападение с защитой Крылатских холмов, часть территории которых находится в долгосрочной аренде у ЗАО "Лата-Трэк". Местные жители жаловались, что компания ограничила доступ в парк и пробурила несколько скважин для "геологического изучения недр". Договор долгосрочной аренды фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств. Районные активисты также выступают против планов строительства на Крылатских холмах туристического комплекса с торговыми павильонами.
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