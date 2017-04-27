Активист, выступающий против застройки природных парков, стал главой управы Филевского парка

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил главой управы района Филевский парк муниципального депутата из Крылатского, председателя регионального общественного движения "Спасем Крылатские холмы" Романа Мирошниченко. Как сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, на которое ссылается РБК
, с Мирошниченко заключен контракт сроком на год. Мирошниченко подтвердил, что распоряжение о его назначении подписано, но в должность он пока не вступил.
По словам муниципального депутата, переговоры о назначении начались в конце декабря: в совет депутатов района Филевский парк прошли шесть независимых кандидатов, что повлияло на взаимодействие районной власти с депутатами. "Насколько мне известно, на очень высоком уровне было принято решение применить инновационный подход к управлению районом - назначить главу управы из активного сообщества жителей", - заявил Мирошниченко. Прежний глава управы Руслан Осипенко был уволен
20 декабря вместе с руководителями управ Ховрино и Некрасовка "за невнимательное отношение к вопросам жителей".
В конце сентября Мирошниченко сообщил, что его избили неизвестные
, и связал нападение с защитой Крылатских холмов, часть территории которых находится в долгосрочной аренде у ЗАО "Лата-Трэк". Местные жители жаловались, что компания ограничила доступ в парк и пробурила несколько скважин для "геологического изучения недр". Договор долгосрочной аренды фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств. Районные активисты также выступают против планов строительства на Крылатских холмах туристического комплекса
с торговыми павильонами.