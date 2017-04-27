Активист, выступающий против застройки природных парков, стал главой управы Филевского парка

21 декабря 2017 г. Мэр Москвы отправил в отставку глав трех районов после жалоб жителей

Одного из муниципальных чиновников уволили за жалобы на содержание дорог, другого - за жалобы на содержание дворов, а третьего - за несвоевременный вывоз мусора. Местные жители попросили мэра проверить и другие районы.