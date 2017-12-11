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Подмосковные депутаты попросили Путина отменить объединение с Можайским районом без их согласия
23 января 2018 г. | Время публикации 12:36 | Последние изменения 13:18
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Администрация сельского поселения Борисовское
Депутаты Борисовского сельского поселения в Подмосковье обратились к президенту РФ с просьбой приостановить действие закона Московской области о преобразовании Можайского района в городской округ без их согласия. По словам депутатов, закон нарушает Конституцию и законодательство РФ и будет обжалован в Мособлсуде. В профильном комитете Госдумы согласны, что в принятом документе есть нарушения, однако в правительстве региона заявили, что закон разработан в связи с согласием на объединение местных депутатов, пишет "Коммерсант".

Согласно закону, принятому Мособлдумой в конце прошлой недели, в Можайский городской округ по решению местных депутатов войдут десять поселений. Депутаты поселения Борисовское высказались против объединения. Глава комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов пояснил, что население Борисовского и депутаты местного совета на публичных слушаниях высказались против объединения, однако их мнение не было учтено при принятии решения вопреки требованиям законодательства.

При этом Наумов утверждает, что в отзыве на законопроект профильного комитета Госдумы отмечается, что законопроект не соответствует Конституции РФ, Европейской хартии местного самоуправления и закону об общих принципах организации самоуправления. А ликвидация муниципалитета вообще не входит в полномочия регионального правительства.

Теперь депутаты намерены обратить на ситуацию внимание президента РФ, а после опубликования закона намерены направить в Мособлсуд иск с просьбой отменить закон. "Если проиграем, то обратимся в Верховный суд, а потом обязательно в Конституционный суд", - заявил спикер Борисовского совета Алексей Докукин, ранее заявивший, что от депутатов требуют проголосовать за объединение, используя шантаж и угрозы.

Депутаты поселения Порецкое, которое также должно войти в Можайский городской округ, 27 декабря отменили решение о преобразовании в городской округ. Как заявил спикер совета Иван Сидоров, первоначально решение было принято потому, что объединиться должны были все 11 поселений: "А когда мы увидели в законопроекте, что Борисовское просто ликвидируется, то отменили свое решение". Депутаты намерены выяснить, какое решение примет суд, и в случае вынесения вердикта в пользу Борисовского также настаивать на отмене объединения. Тем временем замглавы подмосковного правительства Александр Костомаров пояснил, что закон "разработан в связи с согласием на объединение депутатов входящих в городской округ поселений", в которых по закону "прекращаются полномочия органов и должностных лиц МСУ".

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