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Заммэра похвастался уровнем озеленения Москвы на фоне скандалов в парках и тревог экологов
23 января 2018 г. | Время публикации 15:37 | Последние изменения 16:23
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Москва по уровню озеленения превосходит многие мегаполисы мира. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы доложил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводит агентство "Москва".

Бирюков заявил, что в столице за последние годы значительно увеличилось количество организованных зеленых зон - от 200 с небольшим в 2010 году до более чем 550 в настоящий момент. Особое внимание уделяется паркам в шаговой доступности от жилых домов: по словам Бирюкова, в прошлом году было создано 54 таких парка.

Между тем данные активистов несколько расходятся с бодрыми отчетами мэрии: так, сомнительное благоустройство в минувшем году затронуло множество городских парков, включая парк "Крылатские холмы", "Кузьминки", Терлецкий лесопарк, парк 50-летия Октября и другие. Активисты обращают внимание на то, что у благоустроителей отсутствуют документы на ведение работ и информационный щит, как и заключения экологических экспертиз, а само благоустройство можно назвать скорее вандализмом.

Одной из горячих точек стали усадьба "Михалково" и прилегающий к ней парк, где летом под видом благоустройства массово вырубались деревья. Тот факт, что у рабочих отсутствовали порубочные билеты, признавали даже в департаменте природопользования Москвы, но к заметным последствиям этот факт не привел. А столичный мэр заявил, что работы там проводились якобы по просьбам самих москвичей.

Сокращается и площадь других зеленых зон: москвичи с осени протестуют против вырубки части парка Фили ради строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. Хотя строительство грозит вырубкой массива деревьев и уничтожением экосистемы остатков реликтовых лесов, власти остаются глухи к протестам. Чиновники также игнорируют недовольство москвичей благоустройством Воробьевых гор, в результате которого в заказнике установили десятки мощных прожекторов. По словам местных жителей и активистов, электрокабель прокладывается по корням деревьев, ландшафт нарушен, а яркий свет и шумная работа угрожают животным и птицам, обитающим в природоохранной зоне. Работы ведутся без обязательной государственной экологической экспертизы. Москвичи пишут письма президенту с требованием остановить варварство.

Гринпис России также подсчитал возможные потери зеленого фонда Москвы при сносе и строительстве тысяч новых новых домов по программе реновации. По оценкам организации, реновация приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности в Москве, что вчетверо превышает потери города за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старых границах. По мнению экологов, вырубка 40-60-летних деревьев при сносе старых домов и плотная застройка "неизбежно приведет к изменению микроклимата", деградации уцелевших природных комплексов, ухудшению здоровья москвичей. В мэрии заявили, что потребуют максимально сохранить существующие деревья и кустарники, однако экологи не доверяют обещаниям властей.
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