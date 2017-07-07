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Власти пообещали обойтись без масштабного благоустройства в центре Москвы в этом году
23 января 2018 г. | Время публикации 14:22 | Последние изменения 15:24
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Москва, июнь 2017 года | Global Look Press
Власти Москвы не планируют проводить масштабные работы по благоустройству центра столицы в 2018 году, сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит РИАМО

Как уточняется в пресс-материалах к заседанию, в 2018 году в Москве планируется благоустройство семи территорий, из них только две в пределах Садового кольца. К их числу относится территория Кадашей и переулков в районе Солянки и Маросейки, территория в районе Киевского вокзала, у главного входа ВДНХ, у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, где планируется создать новый пешеходный бульвар. Также планируется благоустроить площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территорию Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

Бирюков добавил, что в 2011-2017 годах в Москве было благоустроено 327 улиц и городских площадей общей протяженностью 311 километров, в 2017 году в рамках программы "Моя улица" было выполнено благоустройство 119 улиц и площадей. "Таким образом, к концу 2017 года было завершено благоустройство большинства основных улиц исторического центра Москвы", - сказал заммэра.

Напомним, летом прошлого года Бирюков объявил, что благоустройство столицы будет бесконечным, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". Собянин же весной обещал, что 2017-й будет последним годом, когда в центре Москвы проводятся столь масштабные работы по благоустройству. "Можно было бы раскинуть еще на несколько лет, но нужно уже заканчивать. Я приносил и приношу извинения - без этого не обойтись", - заявил тогда мэр. Впрочем, он также добавил, что после реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов. Портал "Медуза", изучив конкурсы на проведение соответствующих работ, составил интерактивную карту улиц, где ожидаются наибольшие неудобства. В их число попали Строгинская пойма, улицы Косыгина и Лесная.
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