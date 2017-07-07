Власти пообещали обойтись без масштабного благоустройства в центре Москвы в этом году

23 января 2018 г. Новая пешеходная зона соединит парк Горького с Ленинским проспектом

Прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками появится между зданиями университета МИСиС и больницы имени Пирогова. Идея сквозного прохода в парк обсуждалась еще при его проектировке, но не была реализована.