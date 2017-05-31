Дочь Пескова раскритиковала московскую полицию и бесполезные камеры на платных парковках

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова - Елизавета Пескова - у себя в Instagram выразила недовольство работой московской полиции и организацией платных парковок после того, как у ее подруги угнали автомобиль Mercedes Benz S класса, сообщает портал Znak
. При этом, как передает телеканал "Дождь"
, Пескова уже через полчаса удалила свой пост.
Елизавета Пескова в своем посте рассказывала о проблемах, с которыми ее знакомая столкнулась после угона автомобиля. Так, например, выяснилось, что все камеры, которыми оборудована платная парковка, были нерабочими: "Половина из них отключена, половина грязная, заметена снегом".
По ее словам, полиция, приехавшая на вызов, заставила простаивать ее подругу на улице в тонком пальто в мороз и снегопад, запрещая заходить в помещение и отходить от сотрудников.
"Прием заявления об угоне занял 1,5 часа на улице и 2 часа оформления в отделении, но ни один из постов ДПС в этом районе, спустя даже 8 часов после угона, не получал информацию об угнанном транспортном средстве, так же, как и не была установлена ни внешность преступников, ни зафиксирована сама машина", - отметила дочь пресс-секретаря главы государства.
Пескова также заявила, что правоохранители сказали ее подруге, что машину она, скорее всего, уже не найдет, так как "это заказ".
Напомним, в прошлом году Елизавета Пескова также критиковала столичные власти. Тогда поводом для ее негодования послужило повсеместное расширение тротуаров
в городе. Она назвала это решение одним из самых спорных и "крайне странным". "Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всем желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний", - пояснила Пескова суть своих претензий.
Она также назвала "бредом" ссылки на "лукавую науку статистику", отметив, что в столице "4 миллиона жителей" ездят за рулем и вряд ли довольны ситуацией с парковками и пробками. "Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами", - написала девушка, напомнив, что "живем мы не в Лос-Анджелесе".
Впрочем, в то же время она выразила "безграничное" уважение мэру Сергею Собянину и поддержала программу реновации жилья.