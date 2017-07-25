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В Москве впервые отреставрируют "Дом с писателями", с фасада которого сыпятся барельефы
23 января 2018 г. | Время публикации 13:44 | Последние изменения 15:26
Рубрики: Архитектура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В этом году отреставрируют фасады доходного дома Германа Бройдо, известного под названием "Дом с писателями". Как сообщается на сайте столичной мэрии, фасады здания украшены барельефами с изображением Николая Гоголя, Александра Пушкина и Льва Толстого в античных одеждах. Считается, что барельеф автора романа "Война и мир" стал первым прижизненным скульптурным изображением Толстого.

Четырехэтажное жилое здание по адресу: Плотников переулок, дом 4/5, построено в 1907 году в стиле неоклассицизма для московского застройщика Германа Бройдо по проекту архитектора Николая Жерихова. Фасады здания выходят на Плотников и Малый Могильцевский переулки. Их обрамляет лепной фриз — полоса, украшенная 19 барельефами. На них изображены фигуры, в числе которых покровитель искусств бог Аполлон и три русских писателя в окружении муз. Отмечается, что реставрация фасадов проводится впервые с момента постройки дома: крепления барельефов к стенам пришли в негодность, поэтому некоторые фигуры на фризе остались без лиц или полностью разрушены.Во время реставрации специалисты укрепят кирпичную кладку, на стены нанесут грунтовку, штукатурку, а затем их покрасят. Также планируется воссоздать уникальный лепной фриз здания.

Работы начались после того, как в прошлом году от "Дома с писателями" отвалился барельеф с изображением Николая Васильевича Гоголя, обломки были собраны и сохранены местными жителями. Выяснилось, что Мосгорнаследие неоднократно обращалось к собственникам по поводу работ по сохранению объекта, но они не были проведены. При этом ведомство еще в 2012 году согласовало колористическое решение фасадов для текущего ремонта, а в 2013 году — проект реставрации.

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