В Москве впервые отреставрируют "Дом с писателями", с фасада которого сыпятся барельефы

В этом году отреставрируют фасады доходного дома Германа Бройдо, известного под названием "Дом с писателями". Как сообщается на сайте столичной мэрии
, фасады здания украшены барельефами с изображением Николая Гоголя, Александра Пушкина и Льва Толстого в античных одеждах. Считается, что барельеф автора романа "Война и мир" стал первым прижизненным скульптурным изображением Толстого.
Четырехэтажное жилое здание по адресу: Плотников переулок, дом 4/5, построено в 1907 году в стиле неоклассицизма для московского застройщика Германа Бройдо по проекту архитектора Николая Жерихова. Фасады здания выходят на Плотников и Малый Могильцевский переулки. Их обрамляет лепной фриз — полоса, украшенная 19 барельефами. На них изображены фигуры, в числе которых покровитель искусств бог Аполлон и три русских писателя в окружении муз. Отмечается, что реставрация фасадов проводится впервые с момента постройки дома: крепления барельефов к стенам пришли в негодность, поэтому некоторые фигуры на фризе остались без лиц или полностью разрушены.Во время реставрации специалисты укрепят кирпичную кладку, на стены нанесут грунтовку, штукатурку, а затем их покрасят. Также планируется воссоздать уникальный лепной фриз здания.
Работы начались после того, как в прошлом году от "Дома с писателями" отвалился барельеф с изображением Николая Васильевича Гоголя
, обломки были собраны и сохранены местными жителями. Выяснилось, что Мосгорнаследие неоднократно обращалось к собственникам по поводу работ по сохранению объекта, но они не были проведены. При этом ведомство еще в 2012 году согласовало колористическое решение фасадов для текущего ремонта, а в 2013 году — проект реставрации.