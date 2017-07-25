В Москве впервые отреставрируют "Дом с писателями", с фасада которого сыпятся барельефы

25 июля 2017 г. Барельеф с Гоголем упал со стены "Дома с писателями" в Плотниковом переулке

От "Дома с писателями", известного также как доходный дом Бройдо в Плотниковом переулке, отвалился барельеф с изображением Николая Васильевича Гоголя. Реставрировать здание начала прошлого века власти не спешат.