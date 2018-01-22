

В метро пообещали тщательно расследовать "недопустимый" инцидент на Арбатско-Покровской линии Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Ситуация с остановкой однозначно расценивается московским метро как недопустимая и будет серьезно исследована и проанализирована. Приносим свои искренние извинения за неудобства. Весь коллектив московского метро будет делать все, чтобы количество подобных случаев снижалось", - говорится в сообщении.



Напомним, сбой в движении поездов произошел



"Я сидела в последнем вагоне и слышала, как диспетчер переговаривался с машинистом. <...> Кроме прочего, из обрывков разговоров я поняла, что обсуждалась и возможность эвакуации пассажиров. Но нас с горем пополам довезли до станции. Когда я вышла из метро, то увидела, как к метро "Первомайская" подъезжали пожарные машины и кареты скорой помощи".



Дорожное движение в районе закрытых станций было значительно затруднено, а пользователи соцсетей сообщали о десятках людей, которые целый час ожидали открытия станций. В СМИ уже предположили, что последствия сбоя могли быть и более серьезными. Например, электрический кабель мог зацепиться за поезд и привести к его крушению. Представители метрополитена не смогли предоставить оперативный комментарий по этому поводу. В свою очередь, председатель организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков отметил, что техническое состояние метро сейчас оставляет желать лучшего, поскольку за ним не надзирает сейчас ни один государственный орган. Между тем в официальном аккаунте "Московского транспорта" версию с проводом под напряжением отнесли к числу "домыслов различных экспертов", которые вызваны "желанием добавить себе популярности". Московский метрополитен тщательно исследует ситуацию с остановкой движения поездов на Арбатско-Покровской линии днем 22 января. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Московский транспорт"."Ситуация с остановкой однозначно расценивается московским метро как недопустимая и будет серьезно исследована и проанализирована. Приносим свои искренние извинения за неудобства. Весь коллектив московского метро будет делать все, чтобы количество подобных случаев снижалось", - говорится в сообщении.Напомним, сбой в движении поездов произошел накануне на Арбатско-Покровской линии метро. Движение поездов между станциями "Щелковская" и "Партизанская" было полностью остановлено: по официальным данным, причиной инцидента стали проблемы с кабелем связи. Однако у очевидцев ЧП на этот счет другое мнение: как рассказала "Коммерсант FM" одна из пассажиров поезда, на путях обнаружили оголенный провод под напряжением, и специалисты долго не могли принять решение о дальнейших действиях."Я сидела в последнем вагоне и слышала, как диспетчер переговаривался с машинистом. <...> Кроме прочего, из обрывков разговоров я поняла, что обсуждалась и возможность эвакуации пассажиров. Но нас с горем пополам довезли до станции. Когда я вышла из метро, то увидела, как к метро "Первомайская" подъезжали пожарные машины и кареты скорой помощи".Дорожное движение в районе закрытых станций было значительно затруднено, а пользователи соцсетей сообщали о десятках людей, которые целый час ожидали открытия станций. В СМИ уже предположили, что последствия сбоя могли быть и более серьезными. Например, электрический кабель мог зацепиться за поезд и привести к его крушению. Представители метрополитена не смогли предоставить оперативный комментарий по этому поводу. В свою очередь, председатель организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков отметил, что техническое состояние метро сейчас оставляет желать лучшего, поскольку за ним не надзирает сейчас ни один государственный орган. Между тем в официальном аккаунте "Московского транспорта" версию с проводом под напряжением отнесли к числу "домыслов различных экспертов", которые вызваны "желанием добавить себе популярности".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 января 2018 г. Поезд остановился в тоннеле на Арбатско-Покровской линии метро из-за проблем с кабелем связи

Из-за проблем с кабелем связи один из поездов остановился между станциями "Первомайская" и "Щелковская". Администрация метрополитена просит пассажиров пользоваться наземным транспортом, пострадавших в результате инцидента нет.



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