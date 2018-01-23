

Жители Печатников вынуждены рисковать жизнью из-за тротуара, переоборудованного в парковку Рубрики: Общество

Народный Совет района Печатники



По данным портала, тротуар вдоль дома почти полностью переоборудован в парковку. Строители оставили узкую дорожку для пешеходов, но пройти по ней невозможно из-за стоящих автомобилей. А зимой "тротуар" обычно завален снегом. Альтернативой ей стала мостовая перед входом в коммерческое здание, но перед ней также установлена лестница в пять ступенек, и для инвалидов, матерей с маленькими детьми и пожилых людей пользоваться ею не так-то легко. Поэтому большинство вынуждено идти прямо по проезжей части: за полчаса, по наблюдениям депутата, на проезжую часть вышли более 15 человек, включая инвалида-колясочника, маму с ребенком, пожилую женщину и школьницу.



Обращения в городские службы пока не принесли успеха. В Административно-технической инспекции отказались принимать меры, пояснив, что отсутствие тротуара предусмотрено "Паспортом объекта дорожного хозяйства". Соответствие паспорта действующим стандартам в инспекции проверять отказались. А зампрефекта Юго-Восточного округа Евгений Афанасенков прислал ответ, согласно которому в данном месте обустроен просторный тротуар шириной 1,4 метра.



Независимые депутаты района Печатники подготовили по факту бездействия обращение в Люблинскую прокуратуру: отмечается, что это не первый подобный случай. "Ранее окружные чиновники также необоснованно затягивали организацию нерегулируемого пешеходного перехода на остановке автобуса "Гурьянова, 55". Вопрос удалось решить только после подключения прокуратуры и СМИ", - отмечает Третьюхин.



В Печатниках сложилась ситуация, при которой десятки пешеходов ежедневно рискуют оказаться под колесами автомобилей. Как пишет на портале "Народный совет района Печатники" муниципальный депутат Виталий Третьюхин, проезжая часть вдоль здания на улице Гурьянова, 67, корп. 1 стала единственным доступным путем в магазин, управление соцзащиты и к автобусной остановке. Но городские власти отказываются признать проблему.По данным портала, тротуар вдоль дома почти полностью переоборудован в парковку. Строители оставили узкую дорожку для пешеходов, но пройти по ней невозможно из-за стоящих автомобилей. А зимой "тротуар" обычно завален снегом. Альтернативой ей стала мостовая перед входом в коммерческое здание, но перед ней также установлена лестница в пять ступенек, и для инвалидов, матерей с маленькими детьми и пожилых людей пользоваться ею не так-то легко. Поэтому большинство вынуждено идти прямо по проезжей части: за полчаса, по наблюдениям депутата, на проезжую часть вышли более 15 человек, включая инвалида-колясочника, маму с ребенком, пожилую женщину и школьницу.Обращения в городские службы пока не принесли успеха. В Административно-технической инспекции отказались принимать меры, пояснив, что отсутствие тротуара предусмотрено "Паспортом объекта дорожного хозяйства". Соответствие паспорта действующим стандартам в инспекции проверять отказались. А зампрефекта Юго-Восточного округа Евгений Афанасенков прислал ответ, согласно которому в данном месте обустроен просторный тротуар шириной 1,4 метра.Независимые депутаты района Печатники подготовили по факту бездействия обращение в Люблинскую прокуратуру: отмечается, что это не первый подобный случай. "Ранее окружные чиновники также необоснованно затягивали организацию нерегулируемого пешеходного перехода на остановке автобуса "Гурьянова, 55". Вопрос удалось решить только после подключения прокуратуры и СМИ", - отмечает Третьюхин.



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