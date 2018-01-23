Черный дым накрыл жилые дома из-за пожара на стройплощадке московского метро

Склад Московского метрополитена загорелся днем во вторник на улице Яблочкова, 49Б на северо-востоке столицы. Как сообщают информагентства, на первом этаже трехэтажного склада со стройматериалами горел утеплитель на площади 200 квадратных метров. На данный момент пожар потушен, пострадавших нет.
Лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировала превышений норм. Однако при пожаре из здания валил густой черный дым, который накрывал стоящие рядом жилые многоэтажки.
"Интерфакс" уточняет, что на улице Яблочкова находится пересадочный узел Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро. В информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что возгорание на стройплощадке "не относится к инфраструктуре работающего метро и никак не отражается на текущей работе Московского метрополитена".
В январе состоялся технический пуск участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской". Второй пусковой комплекс Люблинско-Дмитровской линии включает три станции - "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Участок планируется открыть для пассажиров в течение двух-трех месяцев.
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