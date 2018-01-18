Муниципальные депутаты восьми районов Москвы потребовали разрешить "Забастовку избирателей" на проспекте Сахарова

19 января 2018 г. Мэрия отказала депутатам Красносельского района в проведении митинга на проспекте Сахарова 28 января

Инициатива народных избранников была направлена на то, чтобы избежать насилия 28 января, потому что московские власти запретили в этот день сторонникам оппозиционера Алексея Навального проводить в центре столицы "Забастовку избирателей". Об отказе чиновников сообщил депутат Красносельского района Илья Яшин.