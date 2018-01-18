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Муниципальные депутаты восьми районов Москвы потребовали разрешить "Забастовку избирателей" на проспекте Сахарова
23 января 2018 г. | Время публикации 17:33 | Последние изменения 17:43
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Муниципальные депутаты восьми районов Москвы подписали письмо к мэру Сергею Собянину с просьбой разрешить проведение "Забастовки избирателей" на проспекте Академика Сахарова 28 января. Текст письма приводит на своей странице в Facebook глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

Ранее заявку на проведение "Забастовки избирателей" в центре Москвы подавали сторонники оппозиционера Алексея Навального, не допущенного до выборов президента России. В заявке значилось шествие численностью до 15 тысяч человек от площади Тверская Застава по проезжей части до Охотного Ряда и митинг напротив гостиницы "Москва".

Мэрия предложила перенести мероприятие в "гайд-парк" Сокольников, Щукино или Люблино. Навальный отверг предложение, назвав его "незаконным нарушением прав участников" и призвал сторонников выходить на "забастовку" по изначально предложенному маршруту.

До этого муниципальные депутаты Красносельского района подали в мэрию заявку на аналогичное мероприятие на проспекте Сахарова. Яшин пояснял, что это сделано для того, чтобы избежать насилия 28 января. Однако мэрия не согласовала и эту локацию, предложив депутатам те же площадки, что и сторонникам Навального.

"Отказ в согласовании заявленного места проведения митинга не только не мотивирован, но и противоречит интересам жителей района, которых мы представляем, - говорится в письме депутатов мэру Москвы, которое цитирует Яшин. - Перенос митинга в другой отдаленный район противоречит интересам наших избирателей и создаст жителям района, желающим посетить мероприятие, дополнительные трудности".

Депутаты обвинили мэрию в отсутствии логики, напомнив, что еще месяц назад, в похожей ситуации вокруг "Дня свободных выборов", власти в ускоренном порядке и с нарушением сроков согласовали политику Дмитрию Гудкову митинг на проспекте Сахарова. "При этом мэрия явно исходила из того, что данное место уже вполне традиционно для проведения публичных мероприятий", - отмечается в письме.

"Демонстративно предлагая гораздо менее удобные места в других районах и, тем самым, вынуждая организаторов отказаться от согласования публичного мероприятия, Мэрия провоцирует ненужный конфликт, способствуя прежнему развитию событий, имевших место 26 марта и 12 июня", - пишут депутаты, имея в виду несогласованные акции сторонников Навального в 2017 году, обернувшиеся массовыми задержаниями.

Письмо подписали шесть депутатов муниципального собрания Красносельского района, включая Яшина, а также 26 независимых депутатов других районов, в том числе Константин Янкаускас из Зюзино, Денис Прокуронов и Вадим Коровин из Филевского парка, Сергей Соколов из Коньково, Яков Якубович из Тверского района, Юлия Галямина из Тимирязевского, Елена Гильц из Академического.
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