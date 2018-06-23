МЧС попросило москвичей не купаться под воздействием алкоголя

МЧС обратилось к жителям столицы с напоминанием о правилах поведения на пляжах и в воде во время жары. В частности, ведомство призвало горожан не употреблять спиртные напитки на пляжах и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
"В зонах отдыха на водных объектах столицы запрещено: купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, плавать на средствах, для этого не предназначенных, включая самодельные плоты и другое, во время катания на лодках и других плавсредствах пересаживаться с лодки на лодку и с места на место при удалении от берега и без особой необходимости, оставлять детей без присмотра, кататься на плавсредствах без применения спасательных жилетов", - цитирует заявление МЧС агентство "Москва"
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Представитель ведомства отдельно подчеркнул, что распивать спиртные напитки и находиться в воде в нетрезвом состоянии категорически запрещено.
Согласно прогнозам синоптиков жаркая погода сохранится в Москве на протяжении всех выходных. В связи с опасными метеоусловиями в городе дежурит около 1,5 тысячи сотрудников МЧС на случай происшествий.