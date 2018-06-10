

Столичные власти призвали не посещать фан-зону на Воробьевых горах Рубрики: Городская инфраструктура

Автор: Никеричев Андрей / Агентство городских новостей "Москва"



"В настоящее время площадка фестиваля болельщиков на Воробьевых горах испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности площадки фестиваля болельщиков могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности", - заявил



Он добавил, что в городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города.



Департамент спорта и туризма Москвы, в свою очередь, распространил обращение к болельщикам с просьбой выбирать альтернативные места просмотра матча Россия - Уругвай 25 июня: "В целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей. Подобные меры были приняты дважды - 14 и 19 июня в часы противостояния сборной России командам Саудовской Аравии и Египта. Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля".



В департаменте также добавили, что смотреть футбол в барах куда удобнее. "В этом случае не приходится думать о том, чтобы приехать за 2-3 часа до начала игры, нет очередей за напитками и едой, а атмосфера единения и накал футбольных страстей ничуть не уступает фан-зонам под открытым небом", - говорится в заявлении.



Отметим, что ранее инициативная группа МГУ собрала несколько тысяч подписей учащихся и сотрудников вуза за перенос этой фан-зоны. Активисты подчеркивали, что организация подобной площадки нарушит научную и учебную деятельность университета, а также повредит университетскому парку, который является памятником садово-паркового искусства. Столичные власти призвали москвичей и гостей города не посещать фан-зону на Воробьевых горах в дни проведения особо популярных матчей чемпионата мира по футболу. Активисты, выступавшие против создания фан-зоны, неоднократно пытались доказать чиновникам, что создание подобной площадки не имеет никакого смысла, поскольку ее скромная максимальная вместимость - около 25 тысяч человек - слабо компенсирует нехватку мест на стадионах."В настоящее время площадка фестиваля болельщиков на Воробьевых горах испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности площадки фестиваля болельщиков могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности", - заявил агентству "Москва" заммэра Владимир Черников.Он добавил, что в городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города.Департамент спорта и туризма Москвы, в свою очередь, распространил обращение к болельщикам с просьбой выбирать альтернативные места просмотра матча Россия - Уругвай 25 июня: "В целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей. Подобные меры были приняты дважды - 14 и 19 июня в часы противостояния сборной России командам Саудовской Аравии и Египта. Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля".В департаменте также добавили, что смотреть футбол в барах куда удобнее. "В этом случае не приходится думать о том, чтобы приехать за 2-3 часа до начала игры, нет очередей за напитками и едой, а атмосфера единения и накал футбольных страстей ничуть не уступает фан-зонам под открытым небом", - говорится в заявлении.Отметим, что ранее инициативная группа МГУ собрала несколько тысяч подписей учащихся и сотрудников вуза за перенос этой фан-зоны. Активисты подчеркивали, что организация подобной площадки нарушит научную и учебную деятельность университета, а также повредит университетскому парку, который является памятником садово-паркового искусства.



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