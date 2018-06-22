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Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения мэром
23 июня 2018 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 15:32
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в субботу днем сдал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на самого политика. Информацию о получении необходимых документов от Митрохина также подтвердили и в самом Мосгоризбиркоме.

Отметим, что накануне конференция московского отделения партии "Яблоко" проголосовала за выдвижение кандидатом в мэры города Сергея Митрохина. Его кандидатуру поддержал 31 делегат, тогда как его единственного конкурента - Елену Русакову - лишь 16.

Ранее Митрохин дал понять, что подаст документы в Мосгоризбирком, если делегаты конференции проголосуют за него. А уже избирательная комиссия, по словам политика, должна будет окончательно решить вопрос о законности выдвижения кандидата от "Яблока" на выборах мэра Москвы. Пятничная конференция - уже четвертая попытка партии выдвинуть кандидата в градоначальники.

Отметим, что в понедельник, 25 июня состоится заседание федерального Бюро партии "Яблоко", на котором будет рассмотрен вопрос о правомочности конференции регионального отделения.

По словам пресс-секретаря "Яблока" Игоря Яковлева, конференция не подтвердила полномочия 14 делегатов, что "может стать основанием для непризнания ее решений, в том числе - о выдвижении кандидата в мэры Москвы". Все эти 14 человек - московские муниципальные депутаты от "Яблока", которые имели право стать делегатами конференции.
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