В московских аэропортах отменили несколько рейсов из-за сбоя в системе регистрации пассажиров Рубрики: Общественный транспорт





Так, в S7 рассказали, что из-за сбоя в системе компания была вынуждена переходить на локальные системы регистрации, а часть сотрудников была переведена на усиленный режим работы.



В "Домодедово" подтвердили, что проблемы в обслуживании пассажиров появились у разных авиакомпаний. Аэропорт предоставил авиаперевозчикам доступ к собственной системе регистрации, которая используется для большинства рейсов в "Домодедово".



Во "Внуково" из-за сбоя в SITA были задержаны два рейса: на 40 минут отложен вылет "Грузинских авиалиний" в Тбилиси и рейс авиакомпании "AZAL".



В аэропорту Шереметьево заверили, что рейсы выполняются в штатном режиме, а сбой на работе гавани не отразился. Однако судя по данным онлайн-табло аэропорта, в субботу там отменены как минимум семь рейсов, еще 20 задержаны. Причины этому не поясняются.



Представитель системы SITA подтвердил, что в одном из центров обработки данных произошел сбой, что повлияло на маршрутизацию и привело к нарушению в предоставлении услуг клиентам. К настоящему моменту соединение восстановлено, службы сервиса возвращаются к нормальной работе. В субботу в международной системе SITA, которая обеспечивает авиатранспортную отрасль средствами связи, произошел масштабный сбой, из-за которого в московских аэропортах начались массовые задержки и отмены вылетов. Об этом РБК рассказали представители воздушных гаваней, а также в пресс-службах российских авиакомпаний.Так, в S7 рассказали, что из-за сбоя в системе компания была вынуждена переходить на локальные системы регистрации, а часть сотрудников была переведена на усиленный режим работы.В "Домодедово" подтвердили, что проблемы в обслуживании пассажиров появились у разных авиакомпаний. Аэропорт предоставил авиаперевозчикам доступ к собственной системе регистрации, которая используется для большинства рейсов в "Домодедово".Во "Внуково" из-за сбоя в SITA были задержаны два рейса: на 40 минут отложен вылет "Грузинских авиалиний" в Тбилиси и рейс авиакомпании "AZAL".В аэропорту Шереметьево заверили, что рейсы выполняются в штатном режиме, а сбой на работе гавани не отразился. Однако судя по данным онлайн-табло аэропорта, в субботу там отменены как минимум семь рейсов, еще 20 задержаны. Причины этому не поясняются.Представитель системы SITA подтвердил, что в одном из центров обработки данных произошел сбой, что повлияло на маршрутизацию и привело к нарушению в предоставлении услуг клиентам. К настоящему моменту соединение восстановлено, службы сервиса возвращаются к нормальной работе.



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